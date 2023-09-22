乙武洋匡著短袖衫被批嘔心　曬半裸照反擊︰這就是母親給我的身體

著有《五體不滿足》的日本身障作家乙武洋匡，自幼患有「先天性四肢切斷症」，儘管身體不便仍一直保持積極樂觀的形象。近來他上電視節目後，遭到許多黑粉批評他的外表，讓他決定在社群網站上發文反擊，展現自我的人生態度。



根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，乙武洋匡在19日於個人Twitter上發文，表示他因為穿著短袖上電視節目的關係，遭到一些人批評「好嘔心」、「給我穿長袖」，但他對這些看法感到不以為然。

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乙武表示「這就是我的身體，是母親生下來給我的重要身體」，還說不需要為此感到任何羞恥，也沒有什麼好遮遮掩掩的。未來他還會用這個身體，在大家的幫助下，繼續努力生活著。文章另外付了一張他裸上身，在水中遊玩的照片，佐證他的意志。

這份霸氣十足的聲明，讓網友們紛紛表示「沒錯！不要理會那些雜音，向前邁進就是了」、「照片太棒了」、「笑容很讚喔」、「第一次看到沒戴眼鏡的樣子」、「根本不需要為了不認識的人講什麼而感到受傷」、「尊敬乙武先生的精神力」。與乙武交情好的知名腦科醫師茂木健一郎，也直呼「太帥了」。

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