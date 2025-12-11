里安納度狠批AI「冇人性」無法成為藝術：流行15分鐘後變網絡垃圾

AI人工智能近年越趨成熟普及，對荷里活以至全球影業帶來衝擊，在創作層面與影像生成威脅編劇、演員及後期製作業者生計，成為業界爭辯一大議題。近日憑《一戰再戰》（One Battle After Another）提名金球獎的影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），接受外媒訪問期間，針對AI對影視創作及演員生計問題進行回應，狠評AI將永遠無法成為藝術，為同業大派定心丸。

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧日前憑《一戰再戰》提名金球獎。（GettyImages）

《一戰再戰》為里安納度狄卡比奧今年極為震撼觀眾的作品。（《一戰再戰》電影劇照）

《一戰再戰》由康城最佳導演保羅湯瑪士安德遜導演執導，里安納度狄卡比奧飾演男主角。（《一戰再戰》電影花絮照）

據外媒報道，里安納度狄卡比奧回應AI影像生成對演員造成影響的問題時，揚言AI將永遠無法成為藝術，最主要原因在於AI缺乏「人性」，無法對人文關懷有最深切的體會：「任何具有原創思維、被視為藝術的作品均來自人類。」狄卡比奧以AI將不同歌手的音樂交換演唱、引起瘋傳流行的影片為例子：「你會覺得非常有趣！但影片在15分鐘的流行壽命後便會消失於其他網絡垃圾之中，就算有多麼出色，卻絲毫沒有人文關懷、沒有深種在靈魂之中的效果。」

里安納度狄卡比奧強調AI作品無法成為藝術，因為缺乏人文關懷與深種到靈魂中的效果。（GettyImages）

雖然里安納度狄卡比奧坦承AI導致許多優秀、有才華及經驗豐富的電影業者面對失業問題，然而亦不否定AI對影業帶來的益處，他坦言：「人工智能可以成為推動年輕電影人的工具，帶給我們從未想像與見識過的畫面。」