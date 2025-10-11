荷里活都有「都市傳說」　里安納度醞釀八年投資近億港元下落成謎

奧斯卡金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日主演新作《一戰再戰》（One Battle After Another）在香港及全球同步上映，與先後奪得康城、柏林及威尼斯三大歐洲影展「最佳導演獎」的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）導演合作成為話題。里安納度一直為美國電影重要推手之一，在監製自己有份主演的電影以外，亦透過名下電影公司製作大量影視作品，近日有外媒報道指里安納度一直秘密籌備一部改編動畫的真人版電影，更已醞釀長達八年成為「荷里活都市傳說」！

一直秘密籌備一部改編動畫的真人版電影，更已醞釀長達八年成為「荷里活都市傳說」！（GettyImages）

據外媒報道，里安納度狄卡比奧自2017年起一直籌備製作真人版《阿基拉》（AKIRA）電影，透過旗下電影公司準備至今八年，期間雖然遇到不少阻滯，但仍然沒有放棄計劃，成為一部都市傳說電影。《阿基拉》為日本漫畫家兼動畫導演大友克洋的科幻經典，故事背景設定於2019年的反烏托邦都市「新東京」，劇情圍繞暴走族金田正太郎、島鐵雄及阿基拉三位擁有特殊超能力的角色，牽涉不少未來科幻飛車情節。

相信許多觀眾都會見過《阿基拉》的經典動畫海報。（《阿基拉》官方宣傳照）

《阿基拉》的未來科幻故事背景，設定於2019年。（《阿基拉》劇照）

《阿基拉》真人版製作版權早於2002年被美國華納兄弟影業公司購入，多位曾拍攝動作、科幻及超級英雄電影的導演均有意執導作品，然而由於《阿基拉》牽涉日本政治文化等意涵，難以由西方視點還原，經過數次改編劇情故事仍未能順利開拍。里安納度狄卡比奧旗下製作公司曾於2019年宣布改編原著漫畫版本，並由Taika Waititi執導，然而有指版權在期後失效，亦有指電影公司已投資過千萬美元（接近港幣過億元）籌備製作，電影最終能否面世仍然是一個謎，並演變成今時今日的「荷里活都市傳說」作品。

里安納度狄卡比奧據指投資近億港元籌備《阿基拉》真人版電影。（GettyImages）