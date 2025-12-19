里安納度狄卡比奧震撼自爆28年來從沒看過《鐵達尼號》　原因曝光

51歲荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日語出驚人，親口坦承自己出道35年來，從未完整看過代表作《鐵達尼號》，消息一出震撼全球影迷。



里安納度在《綜藝報（Variety）》的招牌單元《Actors on Actors》中，與「小珍妮佛」珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）對談時直言：

我其實從來沒有看過《鐵達尼號》。

里安納度狄卡比奧Leonardo DiCaprio在綜藝報（Variety）的招牌單元《Actors on Actors》與珍妮花羅倫絲Jennifer Lawrence訪談（YouTube@Variety）

珍妮花羅倫絲當場露出難以置信的表情，立刻回應：「你現在去看一定會覺得很棒！」

不過，里安納度語氣平靜地解釋：「我其實不太看自己演的電影。」他從小便踏入演藝圈，對於以觀眾視角回頭觀看自身作品並不習慣，這番話也透露出他一貫低調、內斂的創作態度。

里安納度狄卡比奧Leonardo DiCaprio在綜藝報（Variety）的招牌單元《Actors on Actors》與珍妮花羅倫絲Jennifer Lawrence訪談（YouTube@Variety）

該段訪談曝光後迅速在社群平台瘋傳，引發熱烈討論。網友驚呼：

「里安納度竟然沒看過自己的電影？」

「這也太不可思議了吧」



有人直言：「里安納度沒看過《鐵達尼號》是今天最震撼的娛樂新聞」。

《鐵達尼號》於1997年上映，製作成本約2億美元，全球票房突破22億美元，長年名列影史最賣座電影之一，更在奧斯卡金像獎橫掃11項大獎。片中，狄卡比奧飾演貧窮卻浪漫的畫家「傑克」，一舉躍升為全球巨星，成為無數影迷心中的經典形象。

里安納度狄卡比奧Leonardo DiCaprio在電影《鐵達尼號》中飾演「傑克」（電影《鐵達尼號》劇照）

