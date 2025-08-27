《鐵達尼號》男主角人選原屬呢為男星？　里安納度被爆「執二攤」

由荷里活名導演占士金馬倫（James Cameron）執導的90年代經典之作《鐵達尼號》（Titanic）捧紅了兩位主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫絲莉（Kate Winslet），不過近日竟爆出原來當初占士金馬倫意屬的男主角並非里安納度？

《鐵達尼號》（Titanic）捧紅了兩位主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫絲莉（Kate Winslet）。（電影海報）

《鐵達尼號》（Titanic）捧紅了兩位主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫絲莉（Kate Winslet）。（電影劇照）

《鐵達尼號》已故監製Jon Landau生前撰寫的自傳《The Bigger Picture》即將推出，而書中亦解開了里安納度「執二攤」的秘聞。據監製所說，最初男主角意屬由美國男星馬修麥康納希（Matthew McConaughey），他憶述當時馬修有為「Jack」一角試鏡，獲眾人一致讚賞之外，與他一同試戲的琦溫絲莉亦大讚他極具魅力。Landau在書中透露，當時馬修試鏡時用了德州口音，占士希望他試試用不同方式說對白，雖然占士對馬修的試鏡表現感滿意，但馬修竟然拒絕用另一腔調再試多次，因此占士決定用里安納度擔任男主角。

《鐵達尼號》已故監製Jon Landau在生前撰寫的自傳《The Bigger Picture》中爆出原來男主角人選原屬美國男星馬修麥康納希（Matthew McConaughey）。（Getty Images）

Landau又透露，其實除了馬修之外，多位巨星包括尊尼特普（Johnny Depp）、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）、「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）等，都是《鐵達尼號》得考慮人選。另外，2018年馬修受訪時曾提及試鏡一事，並指當時很想飾演這個角色，而琦溫絲莉亦曾表示那次過程好成功，亦指如果馬修飾演的話會令影片完全變得不一樣。