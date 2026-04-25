郭晉安18歲兒子近照曝光高過爸爸　二人遊澳門住7500呎總統套房

61歲視帝郭晉安自2024年宣布與歐倩怡結束18年婚姻，並於去年離巢TVB後，事業重心轉向與胞姊共同創立的健康產品草姬集團（2593）。事業有成的他對一對仔女亦相當用心，早前已安排18歲大仔郭令山（Brad）赴英國升學。近日，兩父子趁假期齊齊過大海到澳門享受豪華之旅，郭晉安更在社交平台大曬兩人在面積達7,500呎的總統套房內瘋狂玩樂的影片，父子猶如朋友般的溫馨互動羨煞旁人！



郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(微博圖片)

郭晉安與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593），在港交所主板掛牌。（IG@meinicheung）

7500呎奢華套房大公開 一鏡到底極速探險

郭晉安日前在IG上載了一段充滿活力的短片，幽默地配文寫道「金式森林現實版」，並對酒店的奢華安排表示感謝。

郭晉安於4月18日在IG上載了一段充滿活力的短片，並幽默寫下「金式森林現實版」。（IG@onjai109）

影片開頭便打出搶眼字幕：「跟兒子住700平米（約7,500呎）的酒店房是甚麼體驗」。隨後，鏡頭以極具動感的「一鏡到底」拍攝手法，帶著觀眾跟隨安仔與兒子的腳步，快速穿梭於這間極盡奢華的總統套房中。片中可見，套房內設備應有盡有，涵蓋了偌大的客廳、飯廳、豪華睡房、私人泳池，甚至還有專屬的卡拉OK房，空間大得令人驚歎。

郭晉安與兒子郭令山一齊探索700平米（約7,500呎）的總統套房。（IG@onjai109）

父子化身大細路激戰 私家泳池K房應有盡有

面對如此巨大的空間，郭晉安瞬間卸下平日的視帝包袱變回「大細路」，帶領著身高已經高過自己的兒子郭令山四處「探險」，整個過程更配上「父子局」、「激烈對抗中」等詼諧字幕。

戰術喝水（IG@onjai109）

微躺一下（IG@onjai109）

兩父子在客廳、飯廳、睡房之間來回奔跑追逐，坐下「戰術喝水」後又雙雙飛撲倒在大床上，隨後又彈起繼續玩樂，猶如上演一場溫馨搞笑的「貓捉老鼠」遊戲。他們除了齊齊打桌球，更在私人K房內高歌。郭晉安搞笑自封為「K歌之王」，而大仔則是「K歌之王子」。

桌球對決（IG@onjai109）

Ｋ歌之王與Ｋ歌之王子（IG@onjai109）

促膝長談無所不談 溫馨互動宛如老友

除了瘋狂玩樂，影片中亦捕捉了不少父子間的有趣日常互動。當安仔走到私人泳池邊，動作浮誇地假裝試水溫時，郭令山只是在一旁笑著觀看爸爸的搞笑演出，畫面更配上「兒之不解」的幽默字幕，盡顯兩人之間的默契。

郭令山在一旁笑著觀看爸爸郭晉安的搞笑演出，畫面裏更配上「兒之不解」。（IG@onjai109）

影片尾聲，兩父子收起搞怪的步伐，坐在房間內促膝長談。畫面的字幕幽默地標示他們正在大聊「人生規劃」、「娛樂八卦」甚至是「世界格局」。這段真情流露的時光，完美展現了安仔與兒子之間無所不談、宛如朋友般親密無間的深厚關係。