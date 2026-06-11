Red Velvet Seulgi表妹因事故驟逝　終年30歲　12日前才合體拍片

當紅女團 Red Velvet 成員瑟琪（Seulgi）的親表妹、同時也是人氣 YouTuber 的秀珍（ SUJIN），驚傳於6月7日意外離世，享年30歲。這項猝不及防的悲傷消息，讓大批粉絲震驚心碎。



秀珍在美國的表姊11日早突然在其 YouTube 官方頻道「수키진sukyzin」最新影片下方的留言區，曝光其離世消息。家屬悲痛地宣告，大家所疼愛的秀珍已經在上週日因突發事故「成為了天上的星星」，並透露至親好友們都已陪伴她走完人生的最後一程。

Red Velvet Seulgi（右）和表妹（左）才合體拍片，表妹卻於6月7日意外離世。（YouTube@수키진）

更多Red Velvet Seulgi和表妹照片：

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家屬除了由衷感謝長期以來給予秀珍溫暖應援的粉絲外，也懇請外界能夠給予空間，讓傷心欲絕的家人們能夠慢慢平復悲傷的心情，並在心中為逝者默默祈禱，送她安詳地前往另一個世界。

家屬在秀珍的YouTube影片下留言：



大家好，我是秀珍（수진）住在美國的表姐。

要向平時疼愛並支持著秀真的許多人們，傳達這突如其來的噩耗，我的心情感到非常沉重。

我們可愛的秀珍在過去的6月7日，成為了天上的星星。家人與朋友們已經陪著秀真走完了人生的最後一程。

懇請一直以來愛護秀珍 YouTube 頻道的訂閱者們，也能在故人（逝者）人生的最後一條路上，送上溫暖的哀悼與祈禱。為了讓家人們能完整地收拾悲傷、平靜地送走秀真，請大家在心中與我們同在（為我們祈禱）。謝謝大家。



秀珍12天前才剛上傳了與瑟琪在濟州島一起旅行的日常問答影片，畫面中兩姊妹互動親密，沒有親妹妹的瑟琪當時還深情告白，直言多虧有秀珍陪伴，自己才能健康幸福地生活，甚至感性落淚表示：

想成為妳的親姊姊。

由於秀珍幼年時曾面臨親姊姊早逝的創痛，瑟琪一直將她視如己出，沒想到該支溫馨的合體影片在短短12天後竟成為秀真的人生謝幕之作。無數網友看到消息後紛紛心痛留言：

「不敢相信是真的」

「希望妳在那裡不再有痛苦」



字裡行間充滿對這對姊妹的心疼。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】