35歲格林美歌星Talay Riley遇刺身亡　曾給Britney Spears寫神曲

西洋樂壇驚傳令人痛心的悲劇！曾榮獲格林美獎、並與亞瑟小子（Usher）、布蘭妮（Britney Spears）及杜娃·黎波（Dua Lipa）等國際巨星合作的35歲傳奇創作歌王塔萊萊利（Talay Riley），驚傳於6月5日在倫敦東部銀鎮（Silvertown）一處住宅的花園內慘遭刺殺身亡。



倫敦警察廳已證實這項死訊，並依涉嫌謀殺罪名逮捕了三名嫌犯，動機暫時不明，目前全案正在緊鑼密鼓地調查中。

Talay Riley（GettyImages）

Talay Riley是創作歌手，曾獲格林美獎，為Usher、Britney Spears、Dua Lipa創作歌曲：

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35歲傳奇歌王英年早逝！曾為天王天后打造無數神曲

塔萊萊利（本名馬克·奧拉比伊 Mark Orabiyi）生於1990年，是當代西洋樂壇不可多得的創作奇才。他自2009年展開詞曲創作生涯，卓越的才華讓他迅速獲得天王天后的青睞，曾為Britney Spears創作暢銷金曲〈Clumsy〉、為Dua Lipa打造首張專輯主打歌〈Last Dance〉，更憑藉為歌手H.E.R.創作的神曲〈Lights On〉一舉奪下格林美獎座。

除了幕後創作實力驚人，他自己演唱的單曲〈Make You Mine〉也曾寫下英國暢銷榜佳績，不料正值35歲的演藝黃金期，卻因一場意外遇刺離世，令全球無數影迷與音樂人深感震驚與惋惜。

這場猝不及防的噩耗，讓塔萊·萊利的家人悲痛欲絕。同樣身為詞曲作家的弟弟麥可（Michael Orabiyi）在社群平台Instagram上發布了一篇感人至深的悼文。麥可傷心地寫道：「我的心都碎了！這一切就像一場噩夢。」

他痛心透露，就在哥哥遇刺離世的前一天，兩人才剛通過電話、彼此暢談著未來，聊著要如何保持積極樂觀，以及還有哪些想一起完成的夢想。麥可悲痛表示：

我做夢也沒想到，那竟是我們最後的對話。謝謝你的一切，兄弟，願你在天堂安息，直到我們再次相見。

面對突如其來的慘劇，塔萊·萊利的經紀團隊與家屬發布聯合聲明，向外界連日來的電話與拜訪致謝，感性表示：

私底下的他，幽默、慷慨且無可取代，他的存在感動了許多人的生命。在這個讓我們所有人心中碎裂的時刻，謝謝大家的體諒。

針對這起震驚全英的謀殺案，倫敦警察廳總督察喬安娜·約克（Joanna Yorke）公開致哀並發表聲明，呼籲案發當天清晨在該地區的民眾主動與警方聯繫，並積極提供監視器影像。目前警方已逮捕三名涉案嫌犯，誓言要全力查明真相，還給這位英年早逝的傳奇歌王一個公道。

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