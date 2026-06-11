68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港　嫁大馬百億富商抗癌成功

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈並移居當地，鮮少在香港公開露面。近日，她為了親自祝賀恩師馮添枝（Ricky Fung）的80歲大壽，特別「旋風式」回港一日出席晚宴。她的最新狀態隨之曝光，逆齡狀態引來大批網民紛紛讚嘆！



現年68歲的陳秋霞長期居住在大馬。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞銀短髮配粉紅長褸「少女感依舊」

在曝光的晚宴照片中，陳秋霞雖然已年近70歲，但因多年來過著少奶奶的養尊處優生活，整個人依舊維持在巔峰狀態，她當天留著一頭非常俐落且時尚的銀白色短髮，身穿粉色長外套，完美襯托出優雅又貴氣的豪門闊太氣質。

陳秋霞雖然已年近70歲，但整個人依舊維持在巔峰狀態。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

在完全沒有添加任何濾鏡的原始鏡頭下，她依然面色紅潤、肌膚緊緻，臉上幾乎看不到明顯的皺紋。對著鏡頭展露燦爛親切的笑容時，隱約仍流露著陣陣當年的少女味，風采不減當年。

陳秋霞和雷安娜聚舊開心合照。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞羨慕雷安娜聚保養得當極為凍齡。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

事後，陳秋霞也在社交平台分享這次珍貴的短暫回港之旅，表示此行是「匆匆來港一晚，只為參加恩師馮添枝Ricky Fung 80大壽晚宴」。她在宴會上不僅與雷安娜、彭健新等多年未見的圈中老友開心聚舊，中途更一時技癢興奮上台獻唱。她更鬼馬地笑言，看到老友雷安娜保養得那麼好，自己回馬來西亞後也要好好多加學習。

陳秋霞（左3）與一眾好友合照。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

事後陳秋霞在社媒表示，此行「匆匆來港一晚」十分不捨。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

傳奇影視歌三棲紅星 曾不幸患乳腺癌

回顧陳秋霞的演藝生涯，絕對堪稱傳奇。她是1970年代紅透半邊天的影視歌三棲玉女紅星。1976年，她憑藉著電影《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，以極短的出道資歷創下當時影齡最短的影后紀錄。

陳秋霞曾憑《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，更與片中男主角鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

當年她更與片中男主角「阿B」鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲，兩人郎才女貌，被譽為圈中的「金童玉女」，可惜這段金童玉女的夢幻戀情最終因長期聚少離多而遺憾畫下句點。

1981年，正值事業最高峰的陳秋霞毅然決定急流勇退，低調嫁入豪門後便專心相夫教女。然而在2016年，陳秋霞曾不幸罹患乳腺癌第二期。面對突如其來的噩耗，她選擇以極其樂觀、積極的心態面對，隨即返港接受全面的治療，最終成功戰勝癌魔、抗癌成功。如今的陳秋霞早已榮升為外婆，閒時在馬來西亞弄孫為樂。