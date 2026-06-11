57歲王馨平近況罕曝光逆齡狀態獲激讚　婚後25年無子：學會放下

現年57歲的「90年代玉女歌手」王馨平出道後，憑藉經典歌曲《別問我是誰》爆紅，並與劉小慧、黎瑞恩及湯寶如並稱「寶麗金四小花」。王馨平曾與香港男歌手鄭嘉穎交往，而後於1998年選擇分開，最後於2001年與金融界男友李家輝步入婚姻後，淡出大眾視野。



「90年代玉女歌手」王馨平。（IG@linda_wong_xin_ping）

王馨平分享瑜伽近照狀態獲激讚

淡出演藝圈後，王馨平專注發展瑜伽領域，並開班授課擔任瑜伽導師。近月她於個人社交平台，曬出多張與老師、學員的合影，並透露自己擔任瑜伽導師已滿整整9年。同時感謝老師的悉心栽培以及學員的長久陪伴：「這九年，我不只是在教瑜伽，更是和你們一起學習。」合照中的她站在老師身旁，將上衣捲起，大方展露緊實平滑的腹肌與纖細腰肢。年近60歲的她凍齡感十足，皮膚狀態遠勝同齡人，看起來足足年輕二十歲。

王馨平分享瑜伽近照狀態獲激讚。（IG@linda_wong_xin_ping）

王馨平年初曾現身好友演唱會

鮮少公開露面的王馨平，年初曾驚喜現身好友、內地歌手何乾樑的中山演唱會現場擔任其演唱會嘉賓。二人過往曾聯手推出單曲《時差》，交情匪淺。久未露面的她一身黑色修身西裝亮相，依舊保養得宜、逆齡感滿滿，引得大批網民盛讚其為「凍齡女神」。

王馨平年初曾現身好友演唱會。（抖音@王馨平 Linda）

王馨平年初曾現身好友演唱會。（抖音@王馨平 Linda）

王馨平婚後求子未能如願

王馨平結婚多年一直未生兒育女，早前她曾在接受訪問時透露，與丈夫其實有嘗試過求子，但是未能成功。公婆從來不會強迫她生育小孩，丈夫也不捨得她承受懷孕生子的辛勞。求子之路的結果雖然不如預期，但是也要學會放下。「 我知我無小朋友係會少咗某一種生活，但無辦法，呢個就係我人生，我無，係少咗一番經歷。」