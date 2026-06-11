76歲葛茲石松辭世　從世界拳王跨界到演藝圈　招牌「握拳」成絕響

曾斬獲WBC世界輕量級拳王頭銜、轉戰演藝圈同樣大放異彩的日本男星葛茲石松（ガッツ石松），於今年6月2日因肺炎惡化，在東京的醫院內平靜辭世，享壽76歲。



這項令人痛心的消息由其經紀公司於11日對外正式發布。

葛茲石松（ガッツ石松）於今年6月2日因肺炎惡化，在東京的醫院內平靜辭世。（IG@natsumi.harada）

葛茲石松從世界拳王跨界到演藝圈，深受大家喜愛：

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根據經紀公司發聲明表示，為了尊重死者與家屬的強烈意願，後事已由近親低調操辦完畢。之所以選擇在今日才公開，也是希望能讓親友們在不受打擾的情況下，陪伴這位傳奇巨星走完人生最後一程。

葛茲石松的一生充滿傳奇色彩，早年在拳擊台上的威猛形象深植人心，退役後成功跨界演藝圈，靠著天然呆的幽默感與親民特質，成為綜藝節目的常客與戲劇中的金牌綠葉。經紀公司在官方公告的最後，特別溫馨且幽默地寫道：

如果大家以後在比出「握拳（Guts Pose）」的加油姿勢時，能夠想起葛茲石松的身影，那就是他這輩子最大的榮幸了。OK牧場！

葛茲石松離世消息曝光後，網友紛紛留言哀悼，感謝他過去在拳擊界與演藝圈前帶給大家的無數歡樂與勇氣，並祝願這位帶動「握拳文化」的開山始祖一路好走。

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