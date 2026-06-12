詹天文大膽挑戰橙色性感透Bra裝　難掩土味遭網民狂踩

「聲夢人氣王」詹天文（Windy）將於下個月隆重舉行人生首個個人演唱會！近日，她現身為個唱拍攝全新宣傳海報接受TVB訪問，當天以一身極具視覺衝擊的搶眼橙色透視裝驚艷上陣。這身大膽的造型曝光後，隨即引來網民兩極反應，這次的性感嘗試被部分毒舌網民狂踩「時尚災難」。

詹天文現身為個唱拍攝宣傳海報。（IG@win_dy__）

橙色透視裝惹網民負評

雖然被網民狠批「透Bra難掩土味」，但詹天文本人在接受TVB的訪問時則透露這次的破格造型並非純粹為了性感，而是與個唱的核心主題環環相扣：「因為今次個唱嘅主題叫做『Chapter One』。之前我有首作品叫《序章·結局》，所以今次好想以『序章』作為出發點。第一場個人演唱會，我希望它能預示著一個美好的開始，帶畀大家一種色彩繽紛嘅視覺感覺。」

詹天文透露這身造型與個唱主題息息相關。（TVB）

兼顧學業積極操肌「體重反增」

詹天文近期一邊要兼顧繁重的學業，一邊要全力籌備演出的各項細節，更抽空積極健身操肌。被問到屆時會不會在個唱上大方展現苦練多時的肌肉成果？詹天文則表示：「希望真係練到啲線條出嚟啦！有嘅話我就騷，練唔到就唔騷，到時睇現場情況而定，但我一定會百分百努力。」她更笑言自從瘋狂做Gym之後，胃口大開食量大增，導致體重不跌反升：「人雖然重咗，但我覺得一個人站在大舞台上，正正需要呢種紮實嘅壓台感。」

嘉賓賣關子力保神秘感

至於全港樂迷最引頸期盼的個唱嘉賓陣容，不少「After Class」的粉絲都瘋狂敲碗，期待能看到好姊妹姚焯菲（Chantel）登場助陣。不過，詹天文在訪問中便率先向大家揭盅，坦言嘉賓另有其人，並非大家預期中的姚焯菲。至於這位神秘核心人物是誰，她則堅持先賣個關子，力保驚喜感。詹天文同時承諾，屆時將會為粉絲送上嶄新的歌曲編曲環節。