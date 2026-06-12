網紅五索曝光加工前真面目　曾遭外籍男襲胸：嗰度係膠嚟嘅

香港網紅五索（鍾睿心） 向來以作風大膽、直率敢言著稱。日前她在IG限時動態與粉絲進行互動問答時，面對網民對其五官與身材的整容質疑，她以調皮反問輕鬆帶過。

網紅五索近日在IG限時動態進行粉絲QnA。（IG@5kidsokma）

五索加工前真面目曝光

近日，她在IG限時動態與粉絲進行互動問答時，再度遭遇網民的「直球」銳利提問。有網民毫不客氣地直問：「除左心口僭建，五官有無加工？哈哈。」向來大方的五索完全沒有動怒或避而不談，反而大展極高EQ，調皮地幽默反問對方：「你覺得呢？哈哈！」

五素高EQ回應。（IG@5kidsokma）

五索被襲胸：嗰度係膠嚟嘅

除了外貌備受討論，五索發布的一段趣味短片也成功在網絡掀起熱話。短片中，她與一位外籍俊男在街頭上演了一齣極具戲劇性的搞笑情景劇。只見五索在街上迎面見到帥哥走過，隨即發揮「一秒內假裝頭暈」的絕技，整個人順勢癱倒向對方的懷抱。眼尖的網民發現，男方的左手位置明顯直接觸碰並托住了五索的左邊胸部。網民紛紛擔憂女神是在鏡頭前慘遭外籍男「鹹豬手」。然而，主角五索本人卻顯得泰然自若，更親自到留言區回覆網民派定心丸，她極其直接又搞笑地表示：「絕對安全嘅位置，完全不是我身體自身嘅部份。」

鏡頭前突扯假髮自揭「鬼剃頭」

雖然五索在鏡頭前永遠維持著開朗、幽默且性感美艷的形象，但實際上，她近年私底下正默默飽受健康與情緒困擾的折磨。日前她便在網上大膽自揭，自己正面臨極度嚴重的脫髮危機，頭頂更出現了俗稱「鬼剃頭」的嚴重禿髮現象。為了向大眾展示最真實的自己，她在鏡頭前毫無保留地當場將戴著的假髮扯下，將稀疏的真髮以及頭頂明顯寸草不生的禿頂位置暴露在鏡頭前。

五索非常坦白，承認突然脫髮的畫面「真係有啲恐怖」，亦坦言早前脫髮最嚴重的時候，心情感到無比困擾，因為那個禿斑的位置實在太大，用任何髮型都根本無法遮掩。為了在日常工作和面對觀眾時保持最佳狀態，並重新建立自信，五索最終選擇了佩戴精緻的假髮。她樂觀又知足地表示，自從有了假髮，自己終於可以重新做返一個靚女。