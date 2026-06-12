試水溫復出？Angelababy變身貴州苗族姑娘　零濾鏡下神顏震驚網民

現年37歲的Angelababy（楊穎），早年憑混血長相及日系造型走紅，轉戰內地後人氣有增無減，一度躋身一線小花行列。惟近年因捲入「瘋馬秀」爭議，事業一度停滯，幕前工作大幅減少。近期她逐步重回公眾視野，更以全新形象擔任「雷山郡非遺推薦官」，推廣非物質文化遺產，似乎正努力收復失地。



解鎖新身份。（Weibo@楊穎工作室）

貴州苗寨拍攝宣傳片

久未有新工作的Angelababy，近日以非遺推薦官身份遠赴貴州千戶苗寨，拍攝苗繡宣傳片，推廣傳統苗繡工藝。從公開的宣傳片段及花絮所見，她穿上全套苗族傳統服飾，戴上精緻銀飾，在苗寨屋頂上又跳又轉，落力演出。雖然行程未有提前公開，但仍有大量遊客在現場偶遇她，路人鏡頭捕捉到她低頭整理銀飾、微笑揮手等畫面，零修圖生圖驚艷全場，獲網民一致激讚：「好權威的臉」、「真的好美啊」、「超級美」。

Angelababy好落力擺pose啊。（小紅書影片截圖）

路人偶遇照片。（小紅書@4178641806）

放下前頂流身段與工作人員親切合照

片段中亦可見Angelababy放下昔日頂流身段，與同行工作人員、演員等親切合照，笑容滿面，態度親民。據知今次她與品牌合作推出非遺聯名公益直播，旨在協助女性非遺傳承，為傳統工藝注入新生命。這次公益活動曝光後，Angelababy的表現獲不少網民好評，認為她即使經歷事業低潮，仍敬業投入，展現出專業一面，更有人形容這趟苗寨之行，是她復出之路打得漂亮的「第一仗」。