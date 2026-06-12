車婉婉接棒《愛回家》與吳若希做「母女」　預告關鍵男拍檔有驚喜

TVB早前公開將於8月播映全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，由於該劇深受香港家庭喜愛、堪稱港人的「晚餐必備」，因此未開播已高度吸引外界關注此。此次挑大樑擔任主角的車婉婉日前接受娛樂新聞台專訪，大方承認承接此王牌時段確實背負不壓力。不過她直言此乃一次展現實力的絕佳契機，定會傾盡全力為街坊帶來耳目一新的電視體驗。



《愛・回家之開心速遞》迎大結局。（TVB截圖）

零包袱戰「婆婆」角色

在這部全新處境劇中，領銜主演的車婉婉將會迎來演藝生涯的重大突破。她不僅要在鏡頭前升格做母親，更要跨越年齡界限挑戰飾演「外婆」（Grandma）一角，而整部劇集的核心故事脈絡，亦會圍繞着她這位靈魂人物展開。

車婉婉將跨代參演「Grandma」角色，盼望以演技說服劇迷（IG@cheyuenyuen1228_）

車婉婉透露，在正式接拍之前，公司管理層曾找她進行過心理建設與溝通，當時詢問到她是否能夠放下心理包袱，去接受這類長輩角色。對此，車婉婉表現得相當豁達，她直言只要劇情有需要，自己絕不介意。若然觀眾收看時覺得她的演出具備說服力，這便是對一個演員最大的肯定與成功。

車婉婉還透露公司找過她做心理建設，但她自己對於演戲完全無包袱。（TVB截圖）

攜手吳若希李茵彤演三代

除了車婉婉的角色大突破外，《愛‧回家之三代同糖》的主演陣容還包括吳若希與新人李茵彤（Desta）。在劇中，吳若希將會飾演獨自湊大李茵彤的單親媽媽，而車婉婉則飾演吳若希的母親。車婉婉表示非常期待與吳若希合作，希望兩人的對手戲能擦出不一樣的搞笑火花。婉婉更笑指之前拍TVB節目《夫妻肺片 》時，就聽過吳若希講有人覺得她們好似樣，如今就要交給電視機前的觀眾來評判啦。

車婉婉將會飾演吳若希的母親。（陳順禎攝）

而吳若希將會飾演獨自湊大李茵彤的單親媽媽。（IG@desta_l_e_e）

預告神祕男拍檔身份

至於外界最為關注的劇中男拍檔陣容，車婉婉則堅守保密協議，大賣關子。她興奮地透露，自己已經提前看過男角色的陣容，得知的其中一個男演員參演時驚喜到忍不住「拍手掌」！

車婉婉透露自己見到有個男演員參演時十分驚喜，因為基本上是看着對方入行的。（TVB）

她透露自己與這位男演員的關係非常親近，基本上是看着對方加入TVB發展的，平時碰面時對方亦會經常互相打招呼並親切地喊她一聲「婉婉姐」。不過基於公司的規定，這份充滿驚喜的名單仍有待TVB官方日後正式隆重宣布。