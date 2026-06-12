男星利晴天爆祖先清朝偷渡台灣　尋根成功泛淚：想帶家人認祖歸宗

37歲男星利晴天（本名林典璋）早期以模特兒身份出道，並因多次參與綜藝節目《康熙來了》打開知名度。2018年起，他將演藝事業重心轉往內地發展。



近日，他在「小紅書」連發兩段「台灣藝人尋根」的影片，在網友的幫助下成功尋獲廣東祖祠，讓他激動到眼眶泛紅，直呼希望能帶台灣的家人一起回去「認祖歸宗」。

利晴天（IG圖片）

點擊查利晴天的尋根之旅：

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自曝祖先「偷渡來台」 曬清朝舊址盼尋根

利晴天日前在小紅書上傳影片，表示父親最近傳了家族族譜給他，他透露，祖先當年是在清朝時期「偷渡」到台灣，至今已傳承數百年，而他則是家族的第22代。

他在影片念出族譜上記載的清朝舊址，「廣東省潮州府澄海縣黃望溝番刈樹下」，希望網友能幫忙神出這個地點的現代位置，讓他有機會踏上尋根之旅。

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找到根了 利晴天泛淚：原來還有這麼多人在

沒想到影片曝光後，立刻湧入無數網友與同鄉幫忙比對尋找。不久後，利晴天便發布第2段影片，宣布自己「終於找到根在哪裡了！」他也在影片中秀出林家祖祠與族譜照片。

談到尋根成功的當下，利晴天難掩激動情緒，甚至一度眼眶泛紅。他坦言，第一時間就把好消息傳給父親，全家人都十分開心。他感性地說，原本以為當年遷徙到台灣的這一脈，已經跟祖族徹底失去聯繫：「不知道怎麼形容，就有一種很激動、很複雜的情感，原來這個世界上，我們這一家大家族還有這麼多人在。」

官方主動聯繫 盼帶台灣家人回鄉

利晴天在片尾透露，目前當地官方已經與他取得聯繫，他接下來會好好安排時間，親自到當地認祖歸宗。他也感性說道：

如果有機會，把我的台灣家人們也一起帶回來。

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