吳奇隆劉詩詩再爆「書面離婚」　內地狗仔罕見曬「鐵證」粉碎謠言

「小虎隊」成員出身的吳奇隆2015年娶回大陸女星劉詩詩，兩人育有一子「步步」，近年卻屢傳婚變消息，5月26日又有網友爆料雙方已「書面離婚」，豈料大陸狗仔公開直擊影片打臉此消息。



狗仔劉大錘發布影片，明確指出劉詩詩於5月25日晚間完成上海的工作安排後，隨即搭車返家，目的地正是與吳奇隆共同生活的住所。

吳奇隆與劉詩詩（網上圖片）

狗仔劉大錘發布影片，明確指出劉詩詩完成工作後，隨即搭車返回與吳奇隆共同生活的住所：

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該影片一經曝光，立刻被視為對所謂「書面離婚」傳聞的直接反駁，掀起網友熱議。

這是自2018年以來，劉詩詩與吳奇隆第6次傳出離婚消息。與過去不同，這次是狗仔主動站出來闢謠，影片內容被大量網友轉發。網友紛紛留言：

「劉詩詩忙完工作就回到了和吳奇隆的家。兩人向來偏愛低調過日子，很少在社交平台刻意互動營業」

「每年都傳劉詩詩吳奇隆要離婚，但我依然相信他們」

「各自忙事業，私下家庭生活穩定；無任何一方提離婚。希望劉詩詩幸福！」



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