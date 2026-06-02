王力宏演唱會火辣女伴舞坐大腿貼身互動　鼻尖親密接觸引全場吃醋

金曲歌王王力宏近日在中國杭州開唱，一段火花四射的舞台互動掀起全場尖叫。一名辣妹舞者坐上他的大腿，兩人親密互動，台下的女粉絲作勢崩潰，齊聲喊「放開她」。



王力宏5月29日至31日在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行巡迴演唱會。演唱歌曲《美》時，女舞者張鈴茹突然轉身坐上王力宏的大腿，隨後緩緩向前靠近，兩人近距離對視，鼻尖幾乎相觸。

女伴舞坐在王力宏大腿上，2人貼面互動。（微博圖片）

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現場大熒幕同步放大兩人的互動特寫，深情對視的畫面瞬間引爆全場。

台下女粉絲更集體「吃醋」，一邊作勢崩潰，一邊高喊「放開她，讓我來」。不少人紛紛舉起手機，搶拍這段演出橋段。

事實上，這並非粉絲臨場發揮。「放開她，讓我來」早已是王力宏演唱會上的應援語。每逢《美》的演出環節，王力宏都會與舞者上演近距離互動，當氣氛升温到最高點時，台下女粉絲便會默契十足地高喊同一句話，藉此表達對偶像與表演的喜愛與投入感。

類似場景已在王力宏多場中國大陸演唱會上反覆上演，每當《美》的曖昧互動橋段登場，台下總會響起「放開她，讓我來」的呼喊聲，因此被粉絲笑稱為《美》的「公式化應援」。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】