61歲資深音樂人黃大煒猝逝　家屬證噩耗　曾花逾億台幣救患癌女友

知名男歌手黃大煒今年1月悄悄離開夏威夷，6月14日竟傳出猝逝噩耗，家屬透過律師函證實，黃大煒於檀香山時間2026年6月2日早晨，於姊姊家中驟然離世，享壽61歲，在最後這一個月，他滿心期待地要帶著音樂再度出發，消息一出震驚各界，後事由兩位姊姊全權處理，黃大煒遺留的音樂資產，將由事務所作為唯一合法授權窗口。



黃大煒從小就在夏威夷長大，畢業於美國夏威夷大學旅館管理系畢業，在台灣發展演藝事業多年。

黃大煒（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

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今年1月宣布返回夏威夷定居，對此律師解釋：

黃大煒希望有個全新的開始，他從來不說人家後話，請我們在這3到6個月做統一窗口，直到他未來找到全新經紀人。

據悉原因是相伴超過20年的經紀人女友趙瑞芳（Vicky）胃腫瘤復發有關。

黃大煒與Vicky相知相惜多年，但Vicky自2003年確診胃癌，他不離不棄悉心照顧，加上當時Vicky腫瘤位置靠近淋巴，開刀風險極高，這20多年嘗試了各種治療方式，抗癌之路走得艱辛，但黃大煒仍非常認真照顧女友，除了音樂事業之外，重心都在女友身上，傳出付出醫療費超過1億元（台幣，約2477萬港元），更曾對親友說：

如果可以，我願意替她擋死。

據傳，Vicky去年12月發現胃部又有腫瘤，讓黃大煒一時難以接受，但為讓女友專心治療，他宣布工作窗口轉移，同時也重回夏威夷生活。

黃大煒女友趙瑞芳Vicky（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

家屬暫時不願透露確切死因，至於是否與心肌梗塞有關，家屬也並未透露，這陣子都深陷悲傷之中，至於後續是否會在台舉辦告別式，律師助理表示一切仍有待家屬通知。

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