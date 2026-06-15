69歲湯鎮宗合體弟弟湯鎮業似年輕10歲　網民驚呼：食咗防腐劑

現年69歲的湯鎮宗，與小他兩歲的弟弟湯鎮業近日一同受邀前往新疆拍攝品牌宣傳。二人趁著拍攝的空檔，到當地有名的餐廳品嘗新疆特色美食「手抓飯」。畫面曝光後，兄弟二人外貌狀態的強烈對比引起網民熱議。



湯鎮業（左）與哥哥湯鎮宗（右）。（Weibo@汤镇业）

湯鎮宗湯鎮業外貌酷似

湯鎮宗湯鎮業年青時因樣貌相似，經常被外界誤以為是孖生兄弟。但如今哥哥湯鎮宗外在狀態保持得極佳，凍齡感十足，與年輕兩歲的弟弟湯鎮業對比更顯年輕，將近七十歲的湯鎮宗，身形與氣色依舊出眾。

湯鎮宗湯鎮業外貌酷似。（抖音@汤镇业）

湯鎮宗凍齡外貌獲激讚

湯鎮宗當日穿搭簡約又有型，不只腰板筆直、神采奕奕，一頭烏黑濃密的頭髮更是讓人稱羨。網民大讚他彷彿吃了「防腐劑」，完全看不出將近七十歲。反觀67歲的弟弟湯鎮業，依舊維持一貫的光頭造型，身形略顯發福，臉上也出現雙下巴，雖添了幾分穩重，但反而顯得比哥哥還要年長。

湯鎮宗凍齡外貌獲激讚。（抖音@汤镇业）

湯鎮宗女婿是馬國明

湯鎮宗早年憑藉內地劇集《封神榜》與《外來妹》走紅，近年長居內地、過著半退休生活，甚少公開亮相。早前女兒湯洛雯與馬國明舉行婚禮，他便憑帥氣的外形成為全場焦點。今回與弟弟再次同框出镜，再憑其凍齡逆生長的狀態再掀熱議。