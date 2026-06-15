美歌手Oliver Tree空難逝世　終年32歲　2直升機巴西空中相撞墜毀

以《Life Goes On》、《Alien Boy》及《Miss You》等歌曲走紅全球的美國創作歌手奧利佛樹（Oliver Tree）驚傳離世。根據「綜藝報」報導，他於巴西里約熱內盧發生的直升機空中相撞事故中不幸身亡，享年32歲。



報導指出，事故發生於當地時間6月14日上午，兩架直升機在里約熱內盧西區上空飛行時發生碰撞，隨後墜毀。其中一架直升機更墜落在電動車停車場，引發大火，現場至少有20輛車遭到波及。事故共造成6人死亡，無人生還。巴西警方與航空單位已展開調查，釐清事故原因。

Oliver Tree（billboard）

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消息指出，奧利佛樹當時正在南美洲進行巡演行程，卻在旅途中遇上意外。他與阿根廷YouTuber Gaspar Prim（Gaspi）等人同機，最終全數罹難。

奧利佛樹本名Oliver Tree Nickell，來自美國加州聖塔克魯茲，2017年憑藉《When I'm Down》爆紅後受到矚目，隨後推出《Alien Boy》、《Hurt》、《Life Goes On》與《Miss You》等熱門作品，以融合另類流行、電子音樂與喜劇風格的獨特形象闖出名號。

其中《Life Goes On》在全球社群平台掀起翻唱與短影音熱潮，成為他的代表作之一；《Miss You》更在多國音樂排行榜創下亮眼成績。

奧利佛樹今年4月才剛推出個人最新專輯《Love You Madly Hate You Badly》，官方網站至今仍掛著下半年歐洲巡演資訊，如今卻傳出噩耗，令全球樂迷震驚不已。

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