19歲姚焯菲穿透視喱士裝拍廣告挑戰性感　搣甩稚嫩曬性感女人味

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）自從遠赴紐約求學後，每次趁假期回港都給予粉絲無限驚喜。現年19歲的她日前趁著暑假回港，隨即推出新曲風單曲《想飛之內心獨白》。除了新曲風轉型，近日她為拍廣告，破格的高顏值性感打扮瞬間在網絡掀起熱話。

姚焯菲（Chantel）推出全新曲風歌曲《想飛之內心獨白》。（IG@chantelyiu）

姚焯菲Bra Top透視上陣春光無限

以往姚焯菲的衣著風格多數偏向保守及清純少女風，最多亦只是適逢其會地「露腰」或「露腿」。然而，在最新曝光的護膚品廣告中，商品本身似乎已變成了次要，因為大眾的焦點全被她的「微醺性感」所吸引。她這次激罕挑戰極具女人味的白色喱士裝，最令粉絲震驚的是，在正面的宣傳照中，清楚可見姚焯菲在精緻的Bra Top外，竟然全是全然透視的薄紗，讓飽滿健康的少女身段若隱若現，春光無限。

19歲「升呢」做大姐姐 同框14歲女團Honey Punch

除了在造型上打破框架，未滿20歲的姚焯菲在樂壇輩分上也悄悄「升呢」成為大姐姐。為了宣傳新歌，姚焯菲日前特別邀得平均年齡只有14歲的新晉女團Honey Punch六位成員，拍片合唱《想飛之內心獨白》。雖然置身於一眾骨膠原爆棚的後輩群中，但已經歷過不少大場面洗禮的姚焯菲依然青春無敵。無論是膚質還是少女感都完全不輸，甚至多了一份淡定自若的壓台星味。