舒淇發聲悼念黃大煒驟逝　曬前輩生前燦爛笑容照　四字追念惹鼻酸

【舒淇悼念】資深音樂人黃大煒驚傳離世，享壽61歲，消息曝光後震撼華語樂壇與歌迷圈，也引發各界關注與哀悼。



據家屬委託律師發出的聲明指出，黃大煒於美國時間6月2日清晨、台灣時間6月3日，在夏威夷家中安詳辭世。聲明也提到，他生前不久才剛宣布移居夏威夷，原本仍對未來音樂計畫充滿期待，希望展開人生與創作的新階段，未料生命驟然畫下句點，令親友與粉絲深感不捨與錯愕。

舒淇發文悼念黃大煒。（IG@sqwhat）

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消息傳出後，許多歌迷湧入社群平台留言悼念，回顧他過去在音樂上的經典作品與舞台表現，表達對這位音樂人的不捨之情。

曾與黃大煒有交情的藝人也陸續發聲悼念，其中影后舒淇在得知消息後，於社群限時動態簡短寫下「一路好走」四字，以最直接卻克制的方式送別故友，也讓不少網友感到鼻酸。

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