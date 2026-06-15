吳若希貼地掃街尋訪土瓜灣美食　巧遇神顏細佬秒變「寵弟魔王」

吳若希（Jinny）早前宣布加盟TVB全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，並在劇中飾演一名單親媽媽，與車婉婉扮演兩母女。工作之餘，她亦不時在社交平台更新近況。近日她拍片分享在土瓜灣尋覓美食的過程，途中更是偶遇到小鮮肉，畫面十分有趣。

吳若希（IG＠jinnyng）

吳若希現身土瓜灣推介多間心水食店

Jinny近日在社交平台分享短片，大方推介多間私藏的心水餐廳。她直言今次介紹的並非千篇一律的遊客路線，而是深入本地人居住的社區尋找平價又地道的美味，更忍不住大讚：「土瓜灣原來隱藏了這麼多好東西！便宜、地道又真材實料，來香港旅遊一定要來試試。」

吳若希現身土瓜灣推介多間心水食店。（小紅書@JinnyNg吴若希）

掃街偶遇弟弟私下秒變「寵弟魔王」

短片中，Jinny毫無明星架子，站在橫街小巷中大口品嚐韭菜餅，表現相當親民貼地。不過全片最讓人驚喜的，莫過於她在一家餅店時，竟然巧遇自己帥氣的親弟弟！Jinny隨即幽默笑稱：「有沒有搞錯，這裡有個長得這麼帥、又這麼像我的人，難道這就是我弟？」隨後，她在弟弟的強烈推介下入手了朱古力棉花糖，兩人更一同品嚐了香港經典小食雞蛋仔。

吳若希掃街偶遇弟弟私下秒變「寵弟魔王」。（小紅書@JinnyNg吴若希）

在互動過程中，Jinny對弟弟照顧有加，除了主動掏錢請客外，更貼心地詢問弟弟想吃甚麼。影片曝光後，引來大批網民留言互動，大讚Jinny是識食之人，同時更將焦點放在弟弟的高顏值上，紛紛讚賞弟弟非常帥氣，兩人的五官神情更是「餅印一樣」，不愧是親姊弟！