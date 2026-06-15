Ariana Grande傳與《魔法壞女巫》Ethan Slater情變　爆分手內幕

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）因演出《魔法壞女巫》（Wicked）與演員伊桑斯萊特（Ethan Slater）擦出愛火，不過日前傳出2人已於數月前悄悄分手，結束近3年的戀情。



亞莉安娜最近展開巡迴演唱會，男友並未現身支持，引發外界猜測，隨後就有知情人士出面表示，他們其實已經分開好一段時間了。

Ariana Grande因演出《魔法壞女巫》（Wicked）與演員Ethan Slater擦出愛火，不過日前傳出2人已於數月前悄悄分手，結束近3年的戀情。（Getty Images）

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據《太陽報》報導，2人是以非常和平的方式結束這段感情，分手時也沒有激烈衝突或撕破臉，

他們花了很多時間謹慎思考，最終決定各自走向不同的人生道路。

消息人士表示，雖然戀人關係告終，但目前仍維持朋友關係，並支持彼此的事業發展。

32歲的亞莉安娜與34歲的伊桑斯萊特於2023年拍攝《魔法壞女巫》時相識，因合作而擦出愛火，2024年正式於社群公開認愛，交往期間曾多次攜手出席首映會，或宣傳活動，感情非常穩定，但雙方目前未針對分手傳聞作出回應。

亞莉安娜近年將事業重心轉向影視發展，曾以《魔法壞女巫》中的「葛琳達」一角獲得奧斯卡最佳女配角提名，但她也未放棄歌唱事業，近期展開巡迴演出，伊森史萊特則曾以百老匯音樂劇《海綿寶寶》獲東尼獎提名。

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