《魔法壞女巫2》Ariana Grande遭粉絲硬撲　楊紫瓊Cynthia秒救駕

年度歌舞大片《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）日前在新加坡舉辦首映，主要演員包括金球獎影后辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）以及楊紫瓊全數到齊。



未料有一名網紅Pyjamamann無預警突破保安，衝上紅毯，試圖張開雙臂抱上亞莉安娜，一旁的維安人員以及「壞女巫」辛西婭艾利沃立刻將兩人拉開，楊紫瓊也上前安慰，雖然同戲好友的舉動被讚翻，不過亞莉安娜事後看來相當驚魂未定。

網紅Pyjamamann衝上紅毯硬撲Ariana Grande，「壞女巫」辛西婭艾利沃與楊紫瓊分別推開該網紅及保護Ariana，獲網民大讚。（IG@pyjamamann）

網紅暴衝《魔法壞女巫2》紅毯硬撲Ariana Grande▼▼▼

影片傳出之後，讓外界無比震驚，而在網路上傳出的社群影片當中，發現該名粉絲確實就是網紅Pyjamamann，他事後也在IG炫耀：

親愛的Ariana Grande，謝謝妳讓我跳到紅地毯跟妳一起合照。

更表示他被逮捕後安然釋放，隨後還再度拍影片，舉止相當囂張。

在一連串影片當中，只見辛西婭艾利沃見狀，機警的上前安撫格蘭德，並比保安快一步將該男子推開，而亞莉安娜已經明顯受到驚嚇，讓網友怒吼：

「太可惡」

「噁心至極」

「全力下架這位網紅」



爆該名網紅IG之後，甚至有人希望他永遠離開新加坡。

常衝上舞台甚至球場博眼球 更多該名網紅的IG內容▼▼▼

8年前，亞莉安娜在曼徹斯特體育場舉辦演唱會時，一度發生恐襲爆炸事件，當時造成23人死亡119人傷，這讓亞莉安娜一直到現在仍有揮之不去的陰影，每年5月22日也會固定為傷亡的粉絲發文悼念，未料經歷過創傷之後又遇到網紅突襲，才讓愛護她的粉絲極為憤慨。而亞莉安娜仍有發文表示「我愛你們，新加坡」，才讓粉絲更為不捨。

