TVB吳文懿曾因2個蛋撻受盡委屈　高峰期重達210磅今逆襲減至百磅

TVB新晉小花吳文懿早前憑藉在劇集《正義女神》中，飾演內心複雜的少年犯而備受觀眾讚賞。不過，現時外表精緻、身材勻稱的她，原來曾有一段驚人的「肥妹仔」過去。近日，她更親自拍片大方分享自己的黑歷史。

吳文懿曾在《正義女神》中搭戲佘詩曼。（IG@manyi_ng）

曾買蛋撻遭店員狂吼：夾咗畀你你想點

吳文懿透露，自己從小到大都是個胖妞，疫情期間因為經常宅在家中，加上非常鍾情重口味食物，令體重一發不可收拾地衝破200磅大關。她直言，徹底敲醒她的契機，是某次獨自去買蛋撻的日常經歷。當時她向收銀員表明只要「一個」蛋撻，怎料對方粗心，直接算錯了兩個的價錢。當吳文懿溫和地澄清時，該店員非但沒有抱歉，態度反而極其惡劣，甚至將蛋撻粗暴地「扔」在桌上，並當眾大聲指責：「我都夾咗兩個畀你，你想點啊？」

面對這突如其來的公然羞辱，吳文懿坦言自己當時被嚇到完全不敢反駁。因為身材肥胖，潛意識裡極度自卑，覺得自己理虧、不配得到尊重。而且當時身後還有大批食客在排隊，極度尷尬的她只想快點逃離現場。

曾向母親哭訴「係咪肥就該被欺負」

委屈滿滿的吳文懿離開現場後，隨即致電媽媽放聲大哭，甚至自暴自棄地質問母親：「係咪因為我肥，所以人哋就可以隨便欺負我、不尊重我？」當時媽媽聽完非常心疼，即時叫她「罵回去」，但也正是這一次的重擊，讓她感歎：「當你睇住自己體重係咁升，連自己鍾意嘅衫都着唔到嘅時候，你真係會極度自卑。那一刻我突然醒悟，原來肥胖已經嚴重影響同蠶食咗我嘅自信心。」

曾感嘆是否因為自己肥，便會被人欺負、得不到尊重。（IG@manyi_ng）

激減百磅重拾自信

於是，吳文懿抱著「食完呢兩個蛋撻，就一定要減肥成功」的心態，正式展開了地獄式的減肥旅程。憑著驚人的毅力，她成功減掉100磅，相當於減走了接近半個自己的體重。如今大蛻變的她笑言現在拍照再也不用左閃右避、擔心顯肥。最後，她亦希望以自身經歷勉勵大眾：「只要你肯堅持下去，加上搵到適合自己嘅正確方法，其實每個人都可以迎來好大嘅進步！」