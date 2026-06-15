黃大煒女友Vicky控兩姊瞞死訊10天死因成謎　轟擅發聲明獨吞遺產

61歲的黃大煒（David）移居夏威夷約半年，2位姊姊6月14日透過律師宣布他過世，突如其來的死訊讓人措手不及，女友兼經紀人Vicky更被當成局外人，痛哭說「我都不知道David怎麼走的，我到現在還是沒有感覺到他走了，我不相信他就這樣走了」。



黃大煒的2位姊姊Consulina Wong、Joann Wong，今委託陳鎮宏律師發表聲明，表示黃大煒於美國檀香山時間6月2日（香港時間6月2日）在姊姊的住處驟然離世，聲明更強調2位姊姊是黃大煒的全體繼承人，且除了她們之外，沒有任何人有權利代表黃大煒。

黃大煒（Facebook@黃大煒 (Huang Dawei)）

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對於黃大煒姊姊發表的聲明，Vicky相當痛心，直指並不合法：

那個聲明稿是不合法的，律師沒有權利代理著作權還有經紀事務，還有他這個律師委任是非法的，David是美國公民，必須先在當地公證並在辦事處蓋章，才能在台灣做委任，這是不合法的。

Vicky痛哭說黃大煒過世了10天之後，她和黃大煒媽媽跟弟弟才收到通知，不只死因成謎，且始終沒有看到死亡證明書，她質疑說「他的繼承人不可能只有2個姊姊，還有媽媽跟2個弟弟，他2個姊姊絕對不可能自己單方面繼承」。而她跟黃大煒情牽近30年，她表示：

至於我，我不介意、我不在乎，我們沒有登記，但我跟他已經超過各種關係。

她也強調絕對不可能跟黃大煒分手，表示黃大煒此生從來沒有簽過任何經紀約，「除了2023年簽約杰威爾，那時我也在，解約也是我出來解決」，表明從來不圖什麼，只是欣賞黃大煒的才華，聲淚俱下直呼「David不可能對付我的，不可能的」，令人哀痛。

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