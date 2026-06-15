香港小姐2026｜大熱門符冬鈺退賽　稱時間衝突網瘋傳另有驚人隱情

現年23歲的符冬鈺（Shania）在加拿大出生，於英屬哥倫比亞大學修讀語言學學士，早前以交換生身份來港。她參選《溫哥華華裔小姐競選2024》時一舉奪得冠軍及「才智出眾獎」雙料殊榮，今年報名參加《2026香港小姐競選》後迅速成為熱門人選，不少網民認為她具備「冠軍相」。據悉在第二輪面試中，評判對她的表現相當滿意，她全程笑容滿面，外界普遍看好她順利晉級。

符冬鈺參選《溫哥華華裔小姐競選2024》時一舉奪得冠軍及「才智出眾獎」雙料殊榮。（溫哥華華裔小姐競選2024）

大熱突然退出四十七強

正當外界一致看好之際，符冬鈺上周突然確認退出47強名單，令支持者大感錯愕。對於退賽原因，她對外表示是「時間安排上有衝突」。由於符冬鈺本身條件出眾，社交媒體上經常分享小天使、古典美人等不同造型，被網民形容為「楊梓瑤結合體」，甚至有人認為她神似昔日港姐冠軍朱玲玲，因此退賽消息一出，不少網民大呼可惜，紛紛留言：「她是這屆最漂亮的」、「天啊，好遺憾」、「下一年繼續參加吧」。

符冬鈺（Shania）。(葉志明 攝)

網民疑簽證問題成障礙

雖然符冬鈺以時間不合為由退賽，但這個解釋未能完全說服外界。小紅書評論區隨即有網民推測，真正原因可能是她以交換生身份來港，簽證性質及逗留期限難以滿足電視台合約要求。網上更突然瘋傳未經證實的消息，有網民言之鑿鑿地爆料指：「大家不用猜測了，她是以交換生的身份來香港的，連臨時身份證都沒有，所以沒法繼續參賽」。有網民分析，即使她能通過初選，但到了需要簽約的階段，缺乏相關證件便成為無法跨越的障礙，「肯定是想定她三甲或者最佳上鏡但是要簽約」。

符冬鈺以時間不合為由退賽。（小紅書評論區截圖）

網民爆料。（小紅書評論截圖）

網民翻舊例對比質疑大會審核機制

消息傳出後，有網民翻出前港姐亞軍劉穎鏇當年參選時同樣沒有香港身份證的例子，但有熟悉選美機制的知情網民隨即指出兩人情況截然不同，劉穎鏇當年走的是海外招募通道，報名資格本就不受本地身份證限制，且她持有美國護照可免簽證單次在港停留長達90天，而符冬鈺則受限於本地交換生簽證性質。面對各種流言蜚語，也有樂觀派網民為她打氣：「好可惜，睇好你攞三甲嘅。咁繼續練好廣東話，明年有機會再參加」。