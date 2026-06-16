《家有阿福》Anne Schedeen逝世享壽77歲　靠收留外星人風靡全球

曾於80年代風靡全球的經典情境喜劇《家有阿福》（ALF）中，飾演女主人「凱特媽媽」的女星安妮謝丁（Anne Schedeen），傳出不幸過世的消息，享壽77歲。她的家人已於周日證實這項噩耗。



安妮謝丁的家人在聲明中寫道：「她留下了非凡的精神遺產。那是一整盒滿滿的創意能量、極其機智的幽默感、對家庭的依戀、對小狗的疼愛，還有對特朗普的強烈厭惡！她熱愛在二手市場淘寶，更無可救藥地愛著一個好故事。失去她，我們的世界彷彿被掏空了，我們真的好愛好愛她，所有見過她的人也是如此。」字裡行間不僅充滿對她的思念，也幽默點出她生前鮮明又直率的個性。

安妮謝丁Anne Schedeen（美劇《McCloud》劇照）

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回顧安妮謝丁的演藝生涯，她的起點相當接地氣，最早是從夏季劇團（summer stock theater）磨練演技，隨後在NBC醫療劇《Emergency!》獲得常設角色打開知名度，也曾客串經典美劇《Marcus Welby, M.D.》。大銀幕方面，她曾在1976年的科幻恐怖片《Embryo》中與好萊塢傳奇巨星洛赫遜（Rock Hudson）同台飆戲。

不過，安妮謝丁最令人所知的角色，莫過於美劇《家有阿福》中，那位收留可愛外星人、溫柔又堅毅的郊區家庭女主人「凱特媽媽」。劇中她不苟言笑卻無比務實，每天都在跟政府玩捉迷藏，拼了命要藏住那個墜毀在自家車庫、愛吃貓咪的毛茸茸外星人「阿福」。這部劇在1986年至1990年間爆紅，也讓安妮謝丁成為家喻戶曉的明星。

不過，這部神劇風光的背後卻藏著極大的技術考驗。由於《家有阿福》是靠多名幕後人員手操木偶演出，拍攝過程極其耗時繁瑣，隨著新鮮感退去，節目時段從黃金週一晚間一路被調動到週末，最終難敵收視率下滑的命運而抱憾停播。

在《家有阿福》畫下句點後，安妮謝丁也逐漸淡出演藝圈，僅在1996年艾力寶雲（Alec Baldwin）主演的驚悚片《獵殺大行動》（Heaven's Prisoners）中驚鴻一瞥。如今她安詳離世，身後留下了結縭多年的丈夫克里斯多福巴雷特、女兒泰勒、兒媳希拉里等摯愛家人，但她當年帶給全球觀眾的溫暖笑聲，將永遠留在影迷的心中。

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