63歲關之琳現身內地商演曬修長美腿　容貌大變蘋果肌異常突出

現年63歲的「大美人」關之琳，近年雖然大幅減少了影視作品的演出，但身家豐厚的她生活依然養尊處優。日前，她現身內地出席一場商業活動，現場流出的影片隨即在網絡上引發了網民的熱烈討論。

關之琳近年大幅減產。（關之琳微博圖片）

關之琳今年工作重心轉移至內地。（小紅書）

紅地毯人氣爆棚 「零贅肉」逆天長腿驚艷全場

關之琳雖然久未推出新作，但在內地的號召力與人氣依然處於天花板級別。她一現身活動現場，大批員工隨即在紅地毯兩旁列隊熱烈歡迎。眾人情緒高昂，紛紛舉起手機瘋狂拍攝，現場「歡迎關之琳」、「女神」的歡呼聲此起彼落，場面極其墟冚。

關之琳出席內地微商活動現場。（小紅書）

關之琳一雙長腿展露無遺。（小紅書）

當天關之琳化着精緻的妝容，身穿一件時尚的駝色拼色闊身剪裁上衣，下身則配襯黑色長褲與高跟鞋。雖然整套衣着風格相對密實，但完全掩蓋不住她保養得宜的一流身段。在鏡頭下，她的一雙長腿顯得極為修長且毫無贅肉，舉手投足間盡顯巨星風範。

關之琳熱情與大家合影。（小紅書）

關之琳還參與到直播活動中。（小紅書）

網民聚焦容貌變化 面部浮腫惹醫美質疑

雖然關之琳的身材管理獲得了一致激讚，但網民對她最新的容貌顏值狀態卻出現了兩極化的評價。部份網民對她的凍齡功力讚不絕口，紛紛留言大讚「保養得真好」。

有網民留言大讚關之琳「保養得真好」。（小紅書）

另有網民覺得關之琳面部肌肉和表情看起來十分僵硬、不自然。（小紅書）

然而，也有大批網民指出，雖然她臉上確實看不見明顯的皺紋，但五官的「斧鑿痕跡」卻相當醒目。不少人認為她的蘋果肌異常突出，導致面部肌肉和表情看起來十分僵硬、不自然，感嘆道：「都發泡成那樣了」、「醫美了，之前出鏡不是這樣子」。

網民笑指關之琳的樣貌好似內地女明星蔡明。（小紅書）

網民指出關之琳做了醫美跟之前不是一個樣。（小紅書）