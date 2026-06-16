63歲關之琳現身內地商演曬修長美腿 容貌大變蘋果肌異常突出
撰文：小白
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現年63歲的「大美人」關之琳，近年雖然大幅減少了影視作品的演出，但身家豐厚的她生活依然養尊處優。日前，她現身內地出席一場商業活動，現場流出的影片隨即在網絡上引發了網民的熱烈討論。
紅地毯人氣爆棚 「零贅肉」逆天長腿驚艷全場
關之琳雖然久未推出新作，但在內地的號召力與人氣依然處於天花板級別。她一現身活動現場，大批員工隨即在紅地毯兩旁列隊熱烈歡迎。眾人情緒高昂，紛紛舉起手機瘋狂拍攝，現場「歡迎關之琳」、「女神」的歡呼聲此起彼落，場面極其墟冚。
當天關之琳化着精緻的妝容，身穿一件時尚的駝色拼色闊身剪裁上衣，下身則配襯黑色長褲與高跟鞋。雖然整套衣着風格相對密實，但完全掩蓋不住她保養得宜的一流身段。在鏡頭下，她的一雙長腿顯得極為修長且毫無贅肉，舉手投足間盡顯巨星風範。
網民聚焦容貌變化 面部浮腫惹醫美質疑
雖然關之琳的身材管理獲得了一致激讚，但網民對她最新的容貌顏值狀態卻出現了兩極化的評價。部份網民對她的凍齡功力讚不絕口，紛紛留言大讚「保養得真好」。
然而，也有大批網民指出，雖然她臉上確實看不見明顯的皺紋，但五官的「斧鑿痕跡」卻相當醒目。不少人認為她的蘋果肌異常突出，導致面部肌肉和表情看起來十分僵硬、不自然，感嘆道：「都發泡成那樣了」、「醫美了，之前出鏡不是這樣子」。