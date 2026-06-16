香港小姐2026丨大熱溫思婷樊琳靈齊被Foul！華姐季軍陳梓穎嘆欠運

《2026香港小姐競選》已進入白熱化階段，最終入圍的12位佳麗，今日齊齊現身髮型屋，接受大會安排的「變髮大改造」。與此同時，多位在面試期間風頭甚勁的熱門佳麗均未有現身，意味著她們已全數落選。當中除了多位曾參選「華姐」的佳麗遺憾止步外，據了解連坐擁百萬粉絲的網紅溫思婷、樊琳靈，齊齊被「Foul」出局。

溫思婷進入第二輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

符冬鈺疑因簽證問題選擇退賽

在落選名單當中的符冬鈺，曾參加《溫哥華華裔小姐競選2024》，並奪得冠軍。據了解，她在港姐二輪面試中相當亮眼，本是奪冠大熱。不過她日前卻在社交平台透露自己已經主動退賽。對此，不少網民紛紛推測真正原因可能由於她是以交換生身份來港，其簽證性質無法符合電視台的長期合約要求，才選擇退賽。

符冬鈺（Shania）。(葉志明 攝)

陳梓穎發長文自認差點運氣

陳梓穎（Cecilia）去年年末參賽多倫多華裔小姐，並奪得季軍，不過近日她於個人社交賬號分享參賽港姐的心路歷程，並透露自己淘汰的消息：「2026港姐之旅畢業快樂！終於可以靜下心來，和一直默默支持我的朋友們交代一下近況。今年的港姐競選，我的旅程就到此為止啦！」

陳梓穎發長文自認差點運氣。（小紅書＠陳梓穎Ceciii）

陳梓穎表示對這個結果心中難免感到有些悵然，認為自己付出了百分之百的努力去對待這兩次面試。但還是運氣還差了一點。

陳梓穎發長文自認差點運氣。（小紅書＠陳梓穎Ceciii）

樊琳靈直言參賽目的是「來搵工」

樊琳靈日前在社交平台發長文，公布自己未有入圍的消息，坦言這次參賽的目的非常單純，就是「來搵工」，更表明自己一直有個主持夢：「參加2026香港小姐，我真的是來找工作的。原因很簡單，我一直想做主持人，希望可以透過港姐這個舞台實現夢想。」

樊琳靈直言參賽目的是「來搵工」。（小紅書＠Chrissie）

雖然賽程早早止步，但她直言收穫滿滿。當被網民留言問到最終賽果時，她亦大方承認：「據我所知是沒有進。」