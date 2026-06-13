世界盃最美風景｜Karina、Winter與權恩妃現場撐韓國隊贏波｜有片

世界盃2026（FIFA World Cup 2026）終於開幕，韓國在首場分組賽以2:1擊敗捷克。現場可見，韓國知名女團aespa的成員Karina與Winter親臨現場，為國家隊吶喊助威，在捷克隊球員犯規後，更倒豎拇指向對方報以噓聲，相關影片在網上瘋傳。另一女歌手權恩妃同樣到場撐韓國隊，備受外界關注。



Karina與Winter在看台上的反應引起網民高度關注：

據《韓國時報》（Korea Times）6月12日（周五）報道，Karina與Winter在各自的社交平台帳號上分享了他們在墨西哥的瓜達拉哈拉球場，觀看韓國隊迎戰捷克隊的世界盃分組賽。

Karina發布了一段她身穿韓國標誌性紅色應援衫、揮舞國旗的影片，並配文「加油，球員們！」。

Winter也上傳了一段影片，記錄了球場內的氣氛，她也加入到為球隊加油的行列中。據報道。

aespa是韓國SM娛樂於2020年推出的四人K-pop女子音樂團體，由Karina、Giselle、Winter和Ningning組成，並由Karina擔任隊長。

此外，另一女歌手權恩妃亦有身穿紅色應援T恤前往現場支持韓國隊。她在其社交平台分享現場的盛況。

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韓國隊戰勝捷克隊後，將於6月19日對陣墨西哥隊，以及6月25日對陣南非隊，不知道屆時是否會有更多韓國藝人到場應援。