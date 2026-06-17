白鹿《莫離》熱度登頂廣告狂攬三億　爆紅背後驚傳新舊編劇大戰

現年31歲的內地女星白鹿，憑《周生如故》、《長月燼明》等劇躍升一線花旦，新劇《莫離》夥拍丞磊演出，未播已備受矚目。《莫離》開播即登頂WeTV多國及地區排行榜冠軍，熱度暴漲掀起全球討論浪潮。



該劇在海外熱度也很不錯。（Weibo@騰訊視頻）

白鹿丞磊新劇強勢登頂

內地市場方面，劇集有效播放量已突破2億。白鹿飾演的「葉璃」一角在2026年第24周拿下角色熱度日榜與周榜雙料冠軍，連續5天新媒體指數登頂；搭檔丞磊飾演的「墨修堯」則位列第二，劇集同期播放指數高達85.37，成績傲視同儕。

白鹿飾演的葉璃角色更在2026年第24周拿下角色熱度日榜與周榜雙料冠軍。（Weibo@酷云数娱ky_live）

廣告收益狂吸3億

該劇的商業表現相當亮眼，廣告收益總額高達3億元人民幣（折合約3.47億港元）。在開播之前，已成功獲得9個首席冠名贊助及12個品牌聯名合作，海外版權收益亦錄得約1.2億元人民幣（折合約1.39億港元），整體聲勢可謂浩大。

驚傳新舊編劇大戰

然而，《莫離》開播前後卻鬧出換編劇風波。前編劇蒙淇淇公開指白鹿更換編劇團隊及干預創作，引發外界關注。現任編劇李宗晨隨即在社交媒體公開力撐白鹿，直接向蒙淇淇喊話：「我們敢。你發劇本吧，沒有一場戲用你們的。要不你說說哪場是你們寫的？」言論一出，為白鹿團隊注入強心針。白鹿方其後正式展開維權訴訟，最終蒙淇淇放低姿態，公開向白鹿發文道歉。

蒙淇淇公開指白鹿更換編劇團隊及干預創作。（Weibo@蒙淇淇77 截圖）

蒙淇淇公開向白鹿發文道歉。（Weibo@蒙淇淇77 截圖）

丞磊笑稱為坐輪椅接劇

雖然是非不斷，但劇集熱度持續攀升。白鹿日前受訪時笑指，丞磊接演的原因是有18集戲份都坐在輪椅上，丞磊亦大方配合笑謂：「一看到這個人設就說接！」兩人戲裏戲外默契十足，為劇集增添不少話題。

丞磊在劇中飾演一個在前期坐輪椅、偽裝頹廢的王爺。（Weibo@丞磊）