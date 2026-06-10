莫離｜白鹿遭蒙淇淇轟「天龍人開機前換全團隊」　于正反擊諷狗屎

由白鹿、丞磊主演的陸劇《莫離》才剛開播，6月10日就有編劇大爆白鹿在劇開機前夕，臨時換掉整個編劇團隊，對此，白鹿的經紀公司老闆于正特地發文說明真相。



編劇蒙淇淇6月10日一早在微博發文開轟，指控劇在開機前臨時更換整個編劇團隊，更將矛頭直指白鹿，怒轟她是「天龍人」，並透露自己與團隊花了一年時間編寫劇本，不僅已通過審核，也已正式進組，甚至與導演林玉芬開過多次會議，沒想到最後卻遭撤換。

+ 1

她在文中情緒激動地寫道：

我們從未懷疑你們有利益綁定，我們只反思我們寫得爛、技不如人。

還翻出過去白鹿曾被質疑替角色加戲的爭議，狠酸「做配角時加戲，做主角時換編劇團隊，這就是傳說中的天龍人嗎？」

延伸閱讀：莫離｜白鹿自掘墳墓、對空氣說話發瘋名場面 與丞磊開展權謀虐戀

+ 20

面對外界熱議，于正則在微博發文回應，自己最近正在追劇《莫離》，並稱讚編劇趙娜的創作能力，透露趙娜曾與白鹿合作過兩次，這次已是雙方第三度合作。

于正在微博發文回應，並帶嘲諷地表示「紛紛擾擾，為名為利，太累了，有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會幹掉。」（微博@于正）

于正強調，公司旗下演員向來重視劇本，但這次因為完全信任導演林玉芬，因此從頭到尾都沒有參與任何關於劇本的討論與意見交換。更透露，直到趙娜告知接下編劇工作時，自己還感到相當驚訝，也貼出當時與趙娜對話截圖。

于正公開當時新換的編劇對話截圖。（微博@于正）

對於這場風波，于正則語帶嘲諷地表示「紛紛擾擾，為名為利，太累了，有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會幹掉。」

延伸閱讀：張凌赫緋聞女友白鹿遭爆秘戀小鮮肉周翊然？二人被拍出入同個小區

+ 6

延伸閱讀：

「戲說一姐」自爆初戀遭劈腿 情傷太重一度「關機」不談愛

始源回歸台灣拍戲！搭檔雷嘉汭挑戰跨時空驚悚虐戀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】