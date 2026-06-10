莫離｜白鹿遭蒙淇淇轟「天龍人開機前換全團隊」 于正反擊諷狗屎
撰文：聯合新聞網
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由白鹿、丞磊主演的陸劇《莫離》才剛開播，6月10日就有編劇大爆白鹿在劇開機前夕，臨時換掉整個編劇團隊，對此，白鹿的經紀公司老闆于正特地發文說明真相。
編劇蒙淇淇6月10日一早在微博發文開轟，指控劇在開機前臨時更換整個編劇團隊，更將矛頭直指白鹿，怒轟她是「天龍人」，並透露自己與團隊花了一年時間編寫劇本，不僅已通過審核，也已正式進組，甚至與導演林玉芬開過多次會議，沒想到最後卻遭撤換。
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她在文中情緒激動地寫道：
我們從未懷疑你們有利益綁定，我們只反思我們寫得爛、技不如人。
還翻出過去白鹿曾被質疑替角色加戲的爭議，狠酸「做配角時加戲，做主角時換編劇團隊，這就是傳說中的天龍人嗎？」
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面對外界熱議，于正則在微博發文回應，自己最近正在追劇《莫離》，並稱讚編劇趙娜的創作能力，透露趙娜曾與白鹿合作過兩次，這次已是雙方第三度合作。
于正強調，公司旗下演員向來重視劇本，但這次因為完全信任導演林玉芬，因此從頭到尾都沒有參與任何關於劇本的討論與意見交換。更透露，直到趙娜告知接下編劇工作時，自己還感到相當驚訝，也貼出當時與趙娜對話截圖。
對於這場風波，于正則語帶嘲諷地表示「紛紛擾擾，為名為利，太累了，有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會幹掉。」
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