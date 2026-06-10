白鹿綜藝被轟沒禮貌狂掉百萬粉　新劇《莫離》受累怒刑事提告黑粉

內地女星白鹿新作《莫離》近日開播，與丞磊攜手上演先婚後愛的權謀大戲，從互相猜忌到並肩作戰的劇情引發熱議。然而白鹿近期因參與綜藝節目的一系列行為遭網友批評，抖音帳號短短數日內掉粉超過150萬，連帶影響新劇聲勢，她也宣布對造謠者提起刑事告訴。



《莫離》改編自人氣小說《盛世嫡妃》，講述尚書府長女與雙腿殘疾王爺的故事。劇中兩人攜手面對王府內外的混亂局勢，共同對抗各方勢力的算計與陰謀。白鹿與丞磊這對組合從互相猜忌發展到並肩作戰，先婚後愛的戲碼開播後討論度相當高，也收穫不少粉絲支持。

白鹿在《莫離》劇中飾演離山書院的長女「葉璃」。（Disney+）

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不過白鹿近期卻捲入不少爭議。作為內地綜藝《奔跑吧》固定班底，她在節目中的一些行為遭到網友批評，包含對李晨潑水後沒有道歉、調侃鄭愷是「老人家」，以及模仿宋雨琦聲音等，網友一一細數這些被認為「沒禮貌」的舉動。受此影響，白鹿的抖音帳號在短短幾天內掉粉超過150萬。

綜藝節目中的爭議也連帶影響到《莫離》這部新劇的聲勢。面對網路上的各種批評與傳言，白鹿決定採取法律行動，宣布針對全平台造謠者提告，且走的是刑事案件流程，這也是她有史以來力道最大的一次法律反擊，並呼籲網友停止傳播不實謠言。

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