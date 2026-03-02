《蜘蛛俠》湯賀蘭傳與Zendaya結婚了？造型師透露「已經辦婚禮」

同樣都是29歲的「小蜘蛛人」湯賀蘭（Tom Holland）與千蒂亞（Zendaya）因拍攝《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）假戲真愛，2021年開始交往至今邁入第5年。



根據「TMZ」報導，湯賀蘭在2025年元旦期間在女友家中單膝下跪求婚成功，而且求婚前還已經徵求準岳父的同意，千蒂亞的左手無名指則戴上鴿子蛋求婚戒，等同默認訂婚消息。

Tom Holland和Zendaya（GettyImages）

更多Tom Holland和Zendaya照片：

+ 19

湯賀蘭和千蒂亞近日一直被傳已經完婚，尤其是千蒂亞最近被發現，鴿子蛋已經換成簡約款的戒指，但兩人皆沒有證實是否已經結婚。

沒想到，今天2026年美國演員獎頒獎典禮揭曉，造型師Law Roach在演員獎紅毯透露，湯賀蘭和千蒂亞已經結婚了，他說：

婚禮已經辦了哦，你們錯過了！

【延伸閱讀】傳奇天后傳將在80歲大壽完婚 認定小40歲男友 不在意雙方年齡差（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

鋼鐵人扯謊追蜘蛛人的梅嬸？小勞勃道尼假戲真做都為她

美國演員獎／黛咪摩爾復刻20年代歌舞女郎 主持人「正面全裸不露點」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】