《蜘蛛俠》湯賀蘭傳與Zendaya結婚了？造型師透露「已經辦婚禮」
同樣都是29歲的「小蜘蛛人」湯賀蘭（Tom Holland）與千蒂亞（Zendaya）因拍攝《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）假戲真愛，2021年開始交往至今邁入第5年。
根據「TMZ」報導，湯賀蘭在2025年元旦期間在女友家中單膝下跪求婚成功，而且求婚前還已經徵求準岳父的同意，千蒂亞的左手無名指則戴上鴿子蛋求婚戒，等同默認訂婚消息。
湯賀蘭和千蒂亞近日一直被傳已經完婚，尤其是千蒂亞最近被發現，鴿子蛋已經換成簡約款的戒指，但兩人皆沒有證實是否已經結婚。
沒想到，今天2026年美國演員獎頒獎典禮揭曉，造型師Law Roach在演員獎紅毯透露，湯賀蘭和千蒂亞已經結婚了，他說：
婚禮已經辦了哦，你們錯過了！
