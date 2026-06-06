傳Taylor Swift7月紐約MSG舉行世紀婚禮　地獄級保密竟遭警方洩密

撰文：小白
出版：更新：

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球（NFL）球星Travis Kelce的婚禮部署一直以來都引發全球高度關注。根據最新消息指出，這對全城矚目的準新人將於7月3日，在紐約地標——麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行一場人數多達1,000人的世紀夢幻婚禮！

美國樂壇天后Taylor Swift宣布訂婚，美媒形容她與球星Travis Kelce的婚禮如「美國版的皇室婚禮」。（IG@taylorswift）

紐約警局局長意外「洩密」

Taylor與Travis的保密工夫一向做得非常足，期間各大傳媒不停想挖掘兩人結婚的具體時間與地點。據《TMZ》報導，Taylor先前曾親自打電話給她的明星朋友們確認婚禮日期，但最初對婚禮地點絕口不提。

Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚。（IG圖片）

然而，這場婚禮之所以會提早廣受關注，全因紐約警察局局長Jessica Tisch的一番話。局長在最近的一場預算聽證會上，以半開玩笑的語氣將Taylor的婚禮直接列入「7月紐約市重大活動名單」之中，無意間的爆料令外界幾乎確認這場世紀婚禮將落戶紐約。

Travis Kelce去年8月在花園單膝跪地求婚！（IG圖片）

「黑色巴士」接送　MSG「無窗」防偷拍

為了確保隱私，主辦方的保安安排相當嚴密，預計會動用紐約警方及多間私人保安公司，場館周邊街道更預計需要進行封閉。場地選在麥迪遜廣場花園體育館（MSG）更是具有極高的保密與操作可行性考量，該館內部完全沒有任何向外的窗戶，讓外面的攝影師與無人機無從下手偷拍。

據傳Taylor Swift與Travis Kelce的婚禮場地選在麥迪遜廣場花園體育館（MSG）。（網上圖片）

據悉，主辦方還計劃安排專用的「黑色巴士」來接送賓客，大會還精心規劃了多個不同的到達時間以及專屬的落客點，賓客到達後會直接利用MSG的地下停車場、後台走廊及貨運通道進出，確保所有人都能在不驚動公眾視野的情況下完美避開鏡頭。

Taylor Swift和未婚夫Travis Kelce（GettyImages）

伴娘伴郎陣容星光熠熠　傳Selena Gomez、Gigi Hadid任伴娘

這場千人婚禮的受邀嘉賓及伴郎伴娘陣容堪稱是宇宙級天團，有指歌手閨密Selena Gomez、Haim三姊妹、超模Gigi Hadid及Cara Delevingne等人均在受邀之列，其中Gigi Hadid與Selena Gomez更被盛傳將會擔任Taylor的伴娘。

早前Selena結婚，Taylor都有陪伴閨密出嫁。（IG圖片）
傳Taylor伴娘團還有Gigi Hadid。（Getty Images）

Travis Kelce一方則由他的胞兄Jason Kelce擔當伴郎重任，而美式足球球星Patrick Mahomes以及Travis的兒時好友Aric Jones等人亦在伴郎團名單之中。

Taylor Swift和未婚夫Travis Kelce（GettyImages）

在婚禮當天，Taylor將會由父親Scott Swift親自牽著手，伴隨全場焦點步上紅地氈，走向幸福的彼端。

《壯志凌雲》James Handy前院遭斬殺　女友兒子自首：我是天之子世界盃廣告麥巴比率巨星大鬧荷里活片場　LISA驚喜現身成焦點前男團成員Jack Avery遭前女友買兇暗殺　爭女兒恩怨引爆連環起訴《迷離劫》Owain Rhys Davies猝逝　享年44歲　親屬哀慟天才離世Kendall Jenner和Jacob Elordi傳Justin Bieber牽線　日本秘遊曝
Taylor Swift
音樂
外國娛圈消息