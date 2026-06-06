傳Taylor Swift7月紐約MSG舉行世紀婚禮　地獄級保密竟遭警方洩密

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球（NFL）球星Travis Kelce的婚禮部署一直以來都引發全球高度關注。根據最新消息指出，這對全城矚目的準新人將於7月3日，在紐約地標——麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行一場人數多達1,000人的世紀夢幻婚禮！



美國樂壇天后Taylor Swift宣布訂婚，美媒形容她與球星Travis Kelce的婚禮如「美國版的皇室婚禮」。（IG@taylorswift）

紐約警局局長意外「洩密」

Taylor與Travis的保密工夫一向做得非常足，期間各大傳媒不停想挖掘兩人結婚的具體時間與地點。據《TMZ》報導，Taylor先前曾親自打電話給她的明星朋友們確認婚禮日期，但最初對婚禮地點絕口不提。

Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚。（IG圖片）

然而，這場婚禮之所以會提早廣受關注，全因紐約警察局局長Jessica Tisch的一番話。局長在最近的一場預算聽證會上，以半開玩笑的語氣將Taylor的婚禮直接列入「7月紐約市重大活動名單」之中，無意間的爆料令外界幾乎確認這場世紀婚禮將落戶紐約。

Travis Kelce去年8月在花園單膝跪地求婚！（IG圖片）

「黑色巴士」接送 MSG「無窗」防偷拍

為了確保隱私，主辦方的保安安排相當嚴密，預計會動用紐約警方及多間私人保安公司，場館周邊街道更預計需要進行封閉。場地選在麥迪遜廣場花園體育館（MSG）更是具有極高的保密與操作可行性考量，該館內部完全沒有任何向外的窗戶，讓外面的攝影師與無人機無從下手偷拍。

據傳Taylor Swift與Travis Kelce的婚禮場地選在麥迪遜廣場花園體育館（MSG）。（網上圖片）

據悉，主辦方還計劃安排專用的「黑色巴士」來接送賓客，大會還精心規劃了多個不同的到達時間以及專屬的落客點，賓客到達後會直接利用MSG的地下停車場、後台走廊及貨運通道進出，確保所有人都能在不驚動公眾視野的情況下完美避開鏡頭。

Taylor Swift和未婚夫Travis Kelce（GettyImages）

伴娘伴郎陣容星光熠熠 傳Selena Gomez、Gigi Hadid任伴娘

這場千人婚禮的受邀嘉賓及伴郎伴娘陣容堪稱是宇宙級天團，有指歌手閨密Selena Gomez、Haim三姊妹、超模Gigi Hadid及Cara Delevingne等人均在受邀之列，其中Gigi Hadid與Selena Gomez更被盛傳將會擔任Taylor的伴娘。

早前Selena結婚，Taylor都有陪伴閨密出嫁。（IG圖片）

傳Taylor伴娘團還有Gigi Hadid。（Getty Images）

Travis Kelce一方則由他的胞兄Jason Kelce擔當伴郎重任，而美式足球球星Patrick Mahomes以及Travis的兒時好友Aric Jones等人亦在伴郎團名單之中。

Taylor Swift和未婚夫Travis Kelce（GettyImages）

在婚禮當天，Taylor將會由父親Scott Swift親自牽著手，伴隨全場焦點步上紅地氈，走向幸福的彼端。