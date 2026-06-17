向佐首回應「飛踢主持人」是導演安排　控遭惡意剪輯講不過電視台

武打星二代向佐今年3月出席上海微短劇品質盛典時，因在台上突然伸腿對主持人百克力施展「朝天蹬」，腳尖險些掃到對方頭部，嚇得主持人當場表情凝固。



畫面曝光後，向佐隨即遭到輿論撻伐，網友紛紛痛批他「缺乏分寸感」、「行為危險」，甚至質疑其情緒穩定度。儘管當時他火速在社群平台連刷3排「對不起」瘋狂道歉，但爭議依舊滿天飛。

向佐首談飛踢主持人內幕。（微博圖片）

向佐解釋飛踢主持人事件經過：

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時隔3個月，向佐在16日上線的訪談節目《言外之易》中，首度親口回應這起風波。他語出驚人地透露，該橋段其實是「導演和藝人統籌安排」的既定環節。當時彩排原本僅是要他唱一首廣東歌，但節目組臨時要求加演打拳並與主持人互動，他只是按照指令完成動作。

向佐直言最終播出畫面遭到「惡意剪輯」，刪除了前後的所有鋪墊，只保留他踢出一腳的瞬間，導致大眾誤解。他無奈地說：

你們要求完又不保護藝人，我也沒話說。

至於為何當時不立刻澄清？向佐自嘲「被黑慣了」、「黑紅也習慣」，並坦言當時不說是因為「講不過電視台」。

不過，這番「真相」曝光後再度引發兩極評價。由於主持人百克力3月時曾發文表示「沒有排過這段」，讓不少網友質疑向佐的說法與苦主有出入；但也有人緩頰，認為導演組為了製造話題激發真實反應，可能根本沒告知主持人。「朝天蹬」風波究時隔3個月，因向佐在節目中揭幕後安排，再成演藝圈話題。

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