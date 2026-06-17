宋宛穎孖妹妹宋宛霖大解放曬火辣比堅尼　雙胞胎同框養眼驚艷網民

2021年香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自入行以來備受TVB力捧，早前更憑綜藝節目《魔音女團》中的亮眼表現組成女團，人氣再度飆升。不過，原來「驚艷」並非姐姐的專利！宋宛穎的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）日前宣布大學畢業，更趁空檔穿梭香港淺水灣大曬火辣比堅尼照。在相片的最後，港姐冠軍姐姐更驚喜現身，兩姊妹的「神仙顏值」同框，瞬間令全網網民神魂顛倒！



2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎同孖生妹妹宋宛霖。（IG@sabrinaxmendes）

真正的美貌與智慧兼備 淺水灣火辣大解放

外貌與身材都完全不輸明星的宋宛霖，私底下其實是一位不折不扣的學霸。畢業於澳門科技大學，修讀的是極高門檻的內外全科醫學學士學位，日前更在社交平台大方分享畢業喜訊。宋宛霖完美繼承了家族的優秀基因，擁有標致迷人的混血五官以及高䠷勻稱的逆天身材，絕對是美貌與智慧兼備。

妹妹宋宛霖分享畢業照。（IG@soniaxmendes）

宋宛霖到香港淺水灣度假享受日光浴。（IG@soniaxmendes）

日前，剛畢業的宋宛霖來港度假，並前往淺水灣享受日光浴。宋宛霖亦大方地在社交平台上發放夏日福利，她身穿一件粉紫色的掛頸比堅尼上衣，下身則搭配一條休閒的復古牛仔短褲。這套戰衣將她豐滿傲人的上圍與纖幼的蠻腰完美展露，渾身散發出滿滿的夏日陽光活力與性感仙氣。

宋宛霖大派夏日福利。（IG@soniaxmendes）

宋宛霖身材好有料。（IG@soniaxmendes）

宋宛穎孖生妹宋宛霖曬比堅尼

最讓網民興奮的是，姐姐宋宛穎在最後一張照片中突襲現身，兩姊妹同框的超高顏值瞬間讓全網神魂顛倒。Sonia在貼文留下了別具文藝氣息的字句：「Sun-kissed hair and a little bit citrus obsessed（陽光親吻過的頭髮，還有點對柑橘類水果的迷戀）」

宋宛穎（左）孖生妹妹宋宛霖一齊大曬比堅尼。（IG@soniaxmendes）

這對雙胞胎姊妹花擁有標致迷人的混血五官與高䠷勻稱的身材，全因她們出身自優良的選美世家，據悉她們的媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，美貌早已獲得公認。

文寶雪曾在1991年代表澳門參加《國際華裔小姐競選》。（影片截圖）