香港小姐2026｜大熱吳倬希臨陣被Out　華姐陳梓穎絕地復活頂上

年度選美盛事《2026香港小姐競選》迎來戲劇性發展！大會於6月16日正式向外界揭曉了成功殺入決賽的最終12強候選佳麗名單，並隨即火速安排眾人前往指定髮廊，展開令大眾期待的「變髮大改造」。6月17日，這12位完成華麗轉身的佳麗首度合體集體亮相，正式會見傳媒。

陳梓穎日前發長文自認差點運氣。（小紅書＠陳梓穎Ceciii）

大熱門離奇出局網民嘖嘖稱奇

然而，在光鮮亮麗的記者會背後，佳麗名單卻在最後關頭驚爆「陣前易角」風波。原本極受矚目的大熱門佳麗吳倬希，昨日接受訪問時還信心滿滿地表示自己正積極苦練經典歌曲《別怪她》準備迎戰，豈料最終竟然離奇被淘汰。大會最終改由去年底曾參與「多倫多華裔小姐」競選、本來在早期面試中已被淘汰的陳梓穎頂上空缺，令不少網民及支持者嘖嘖稱奇。

吳倬希才表示練定《別怪她》，竟然陣前易角。（FB@Miss Hong Kong Pageant）

本屆選美佳麗年齡介於20至27歲，整體素質令人眼前一亮，堪稱近年「最高學歷」的一屆。在12位入圍佳麗中，有超過半數（共7位）擁有碩士學位，包括李澤欣、李澄晴、譚雅文、楊媛媛、周芳姿、顏懿菲及湯家琳。其中，顏懿菲更立志成為大學教授，期望透過研究為社會帶來正面影響，充分展現美貌與智慧並重的特質。

除了亮眼的高學歷，佳麗們的職業背景亦相當多元且專業。除了在校學生外，還涵蓋了現職演員的袁絲珩、ESG報告顧問李澤欣、財富管理經理魏欣，以及高定品牌版師助理鄧匡閔。

12強候選佳麗名單全盤點

（1）袁絲珩 Bernice Yuen 26大學畢業演員

（2）李澤欣 Scarlett Li 24碩士畢業ESG報告顧問

（3）李澄晴 Chorie Li 25碩士學生（鋼琴老師）

（4）譚雅文 Tiffany Tan 25碩士學生（國際關係研究生）

（5）魏欣 Etherine Wei 25大學財富管理經理

（6）盧蔚晴 Jasmine Lo 20大學學生（法律系）

（7）楊媛媛 Vera Yang 26碩士畢業產品經理

（8）鄧匡閔 Ada Tang 24大學畢業高定品牌版師助理

（9）周芳姿 Gracia Zhou 23碩士學生

（10）陳梓穎 Cecilia Chan 24專上程度行政助理

（11）顏懿菲 Agnes Yan 27碩士（博士在讀）學生（心理學）

（12）湯家琳 Caris Tang 27碩士學生（工商管理）



袁絲珩 (葉志明攝)

李澤欣 (葉志明攝)

譚雅文（葉志明攝）

魏欣 25歲 (葉志明攝)

陳梓穎 (葉志明攝)

楊媛媛 26歲 產品經理 (葉志明攝)