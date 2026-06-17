78歲銀幕男神秦祥林激罕現身　曾娶蕭芳芳、訂婚林青霞息影後移美

一代「銀幕男神」秦祥林近年移居美國洛杉磯，淡出幕前享受悠閒生活，鮮少公開露面。不過，近日他激罕現身台灣一個晚宴上，更精神奕奕地揸咪發表感言，相關片段流出後隨即引起大批網民與影迷熱討。



78歲銀幕男神秦祥林激罕現身。（影片截圖）

激罕現身慶功宴狀態大勇

現年78歲的秦祥林雖然已經滿頭白髮，身形亦比年輕時稍微發福，但穿著休閒外套、戴著黑框眼鏡的他依然精神爽利。在網上流傳的影片可見，他在慶功宴上心情極佳，不時與現場賓客熱絡交流，更手持酒杯與麥克風在台上中氣十足地發言。

78歲銀幕男神秦祥林激罕現身。（影片截圖）

78歲銀幕男神秦祥林激罕現身。（影片截圖）

秦祥林七八十年代紅極一時

回顧秦祥林的輝煌演藝事業，他絕對是華人電影圈七、八十年代紅極一時的當紅小生。當年他憑藉高大靚仔的外型與深情形象，成為瓊瑤電影的御用男主角，與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「雙秦雙林」。他的演技同樣備受肯定，曾先後憑藉電影《長情萬縷》及《人在天涯》，兩度勇奪台灣金馬獎最佳男主角殊榮。

《凶榜》由秦祥林主演，至今仍有不少人視之為最恐怖港產片。 （影片截圖）

吳耀漢與秦祥林、馮淬帆。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

秦祥林返回香港發展後，與洪金寶、成龍、岑建勳、馮淬帆及吳耀漢等合演「五福星」系列！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

情史豐富曾與影后蕭芳芳結連理

除了事業成就非凡，秦祥林那豐富且轟動的感情生活亦是外界津津樂道的話題。1975年，他與香港影后蕭芳芳步入婚姻殿堂，可惜這段婚姻僅維持短短三年，最終於1978年以離婚收場。其後，他與林青霞擦出愛火，兩人更一度在美國宣布訂婚，但這段備受矚目的戀情亦在四年後無疾而終。直到1988年，他遇上比自己年輕16歲的化妝師曹昌莉，兩人婚後育有兩子。

秦祥林與蕭芳芳曾有過一段婚姻。（網上圖片）

被喻為「花心查理」的秦祥林傳曾同時追求林青霞和鄧麗君。（電影《我是一片雲》）

移居美國化身園藝專家

自從與妻子曹昌莉組織家庭後，秦祥林便逐漸淡出娛樂圈，舉家移居美國洛杉磯，過著極為低調的悠閒生活。據悉，頗具商業頭腦的他早年在當地投資房地產獲利甚豐。近年來，亦醉心種花養魚歸於平淡，現在是一位專門種植生果的園藝專家。