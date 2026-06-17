78歲石修旺角街頭被捕獲　單手插袋行貓步網民狂讚：男人天花板

在娛樂圈中素有「凍齡型男」美譽的石修，現年雖已達78歲高齡，但多年來一直維持著極佳的健碩身材，其不老神話向來為大眾津津樂道。近日，一段石修現身旺角街頭的短片在網上掀起熱烈討論，他那彷彿「30年來從未老過」的逆天顏值與超凡氣場，再次成為全網焦點！



日前石修作客節目《一周星星》。（《一周星星》節目截圖）

零醫美零濾鏡原始狀態！簡約打扮星味依舊

當天，石修以一身瀟灑俐落的裝束現身旺角街頭。據悉，他此行是專程前往麥花臣場館，為相交多年的摯友米雪擔任演唱會表演嘉賓。在網民當日拍下的無濾鏡原始鏡頭之下，年近八旬的修哥展現出令人嘖嘖稱奇的真實狀態。

石修在旺角街頭被網民捕獲。（threads）

石修此行是為摯友米雪的演唱會擔任表演嘉賓。（小紅書）

石修身穿一件淺藍色休閒外套，下身搭配乾淨利落的白色長褲，打扮簡約卻盡顯其不俗的時尚品味。最令網民震驚的是，在完全沒有任何醫美痕跡與美顏濾鏡的修飾下，他的皮膚依然光滑、精神奕奕，樣貌可謂十年如一日，完全看不出年近八旬的滄桑。

石修以一身瀟灑利落的裝束現身旺角街頭。（影片截圖）

石修精神奕奕，完全看不出年近八旬的滄桑。（影片截圖）

單手插袋腰板挺直！街頭漫步驚現巨星貓步

不僅顏值抗老，石修在鬧市步行的姿態更是風度翩翩，完美示範了何謂優雅地老去，只見他步行時單手插袋、腰板挺直，步履既穩健又充滿幹勁，舉手投足間流露出的瀟灑神態，宛如專業模特兒在伸展台上大行貓步。

石修單手插袋、腰板挺直，步履既穩健又充滿幹勁。（影片截圖）

即便是最普通不過的街頭穿梭，在修哥強大的巨星氣場襯托下，依然顯得星味十足、狀態奇佳，由內而外散發出成熟男士的無限魅力。

石修男士魅力不減。（影片截圖）

短片曝光後，大批網民隨即對石修的超凡狀態展開瘋狂讚美，紛紛留言驚嘆。不少人直言他「完全不像是78歲，反而更像50幾歲」、「修哥是男人天花板」，更有不少人聚焦於他那濃密、驚人的黑髮，直言這在同齡人中實屬罕見，保養功力堪稱教科書級別。

網民大讚石修完全不像是78歲。（threads）

網民回憶石修年輕時人稱香港飛魚。（threads）