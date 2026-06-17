前LE SSERAFIM金佳覽簽新公司正式做演員　曾因校園欺凌爭議退團

韓國女團LE SSERAFIM前成員金佳覽，自出道初因捲入校園欺凌風波而被解約退團後，鮮少現身。近日她確定與新經理公司簽約，正式以演員身分重新出發，重返大眾視野。



金佳覽簽新公司以演員身分重新出發。（IG@garamonly）

加盟新經紀公司獲讚演技成長明顯

演員經紀公司Management Koo近日正式宣布，已與金佳覽簽訂專屬合約。對於她的未來發展，公司方面給予高度評價並表示：「演員金佳覽為了提高演技實力，不斷地訓練和研究，在短時間內展現出了明顯的成長。」同時承諾日後會全力支持她的演藝活動。

金佳覽獲讚演技成長明顯。（IG@garamonly）

考入建國大學戲劇系

其實金佳覽的復出早有跡可循。她在退團後重返校園，並於2024年順利考入韓國知名學府建國大學的戲劇系，專心鑽研演技。今年3月，她更低調開設了個人YouTube頻道，漸漸回歸大眾視野，為今次復出試水溫。

金佳覽考入韓國知名學府建國大學的戲劇系。（IG@garamonly）

出道僅兩月捲欺凌爭議遭解約退團

回顧金佳覽的星途可謂一波三折，她於2022年隨LE SSERAFIM出道，憑藉亮眼外貌備受矚目。可惜出道僅兩個月，便因捲入嚴重的校園欺凌爭議，最終被經紀公司HYBE和旗下子公司Source Music發出聯合聲明，宣布終止與金佳覽的合約離開組合。

金佳覽自出道前一直爭議不斷。（SOURCE MUSIC）

LE SSERAFIM頂着BTS防彈少年團師妹團之名出道。（SOURCE MUSIC）

金佳覽曾是LE SSERAFIM成員。（FB/@official.lesserafim）

金佳覽出道僅兩月捲欺凌爭議遭解約離開LE SSERAFIM。（IG@garamonly）