前LE SSERAFIM金佳覽簽新公司正式做演員 曾因校園欺凌爭議退團
撰文：薯條
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韓國女團LE SSERAFIM前成員金佳覽，自出道初因捲入校園欺凌風波而被解約退團後，鮮少現身。近日她確定與新經理公司簽約，正式以演員身分重新出發，重返大眾視野。
加盟新經紀公司獲讚演技成長明顯
演員經紀公司Management Koo近日正式宣布，已與金佳覽簽訂專屬合約。對於她的未來發展，公司方面給予高度評價並表示：「演員金佳覽為了提高演技實力，不斷地訓練和研究，在短時間內展現出了明顯的成長。」同時承諾日後會全力支持她的演藝活動。
考入建國大學戲劇系
其實金佳覽的復出早有跡可循。她在退團後重返校園，並於2024年順利考入韓國知名學府建國大學的戲劇系，專心鑽研演技。今年3月，她更低調開設了個人YouTube頻道，漸漸回歸大眾視野，為今次復出試水溫。
出道僅兩月捲欺凌爭議遭解約退團
回顧金佳覽的星途可謂一波三折，她於2022年隨LE SSERAFIM出道，憑藉亮眼外貌備受矚目。可惜出道僅兩個月，便因捲入嚴重的校園欺凌爭議，最終被經紀公司HYBE和旗下子公司Source Music發出聯合聲明，宣布終止與金佳覽的合約離開組合。