連詩雅帶愛女消暑遭野生捕獲　囡囡近照曝光網民直呼激似陳家樂

現年37歲的實力派歌手連詩雅（Shiga），2023年與陳家樂舉行盛大婚宴，翌年誕下女兒陳星頤（Camila），一家三口幸福美滿。近日有網民在社交媒體分享，於主題公園水上樂園偶遇連詩雅，攜同下月即將滿兩歲的女兒Camila消暑。



網民偶遇連詩雅。（小紅書圖片@774569244）

水上樂園消暑包到實白滑長腿仍搶鏡

相中所見，Camila全程由媽媽抱在懷中，而向來身材出眾的連詩雅，即使置身大型泳池也以長袖潛水上衣配滑水短褲上陣，與同行女友人及其他穿著性感泳裝的遊客形成強烈對比。雖然性感睇頭大減，但她一雙招牌白滑長腿加上濃厚星味，依然被網民一眼認出。該網民留言表示：「上個星期五先在潮州節見過面，今天來水上樂園玩，又碰面啦，好巧呀」，連詩雅更親自回覆：「多謝你幫我拍下這個畫面」，帖主隨即致歉：「你的美麗，令我情不自禁，唔好意思，冇經過你的同意就影咗了，請不要介意，女女好得意。」其他網民亦紛紛留言大讚：「好靚女啊你」、「靚到犯規」、「都係咁靚」。

白滑長腿仍搶鏡。（小紅書圖片@774569244）

單手抱B盡顯強大的「媽媽力」

另一日，連詩雅再被網民野生捕獲抱住女兒出巡，只見她單手抱着Camila，另一隻手則忙於使用電話，盡顯強大的「媽媽力」。網民亦留意到Camila全程緊貼媽媽，並用小手捉實媽媽胸口的衣服，表現非常嬌嗲。當連詩雅用完電話後，隨即捉實囡囡小手，凡事以女兒的安全為首要考慮。不少網民看過Camila的最新近照後，紛紛留言指女兒的外貌激似爸爸陳家樂，直呼：「女兒好像爸爸」、「女女樣子比較似爸爸」、「女女同陳家樂一個餅印」，基因非常強大。

連詩雅大騷媽咪力。（小紅書影片截圖@Hello0564）