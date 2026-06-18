姚焯菲驚爆美國留學曾陷事業樽頸期　靠新歌打氣克服休學回港念頭

姚焯菲（Chantel）15歲時參加無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》一舉奪得亞軍，並一夜成名。姚焯菲近日為宣傳新曲《想飛之內心獨白》現身電台接受《叱咤樂壇》訪問，她於節目中透露，自己在海外留學期間曾陷入事業樽頸期，甚至一度產生休學念頭。

姚焯菲現身電台為新曲宣傳。（Youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

姚焯菲透露留學期間曾陷樽頸期

姚焯菲日前以一身簡約的白T恤搭配牛仔褲、素顏現身電台。雖然脂粉未施，但依舊散發著滿滿的青春活力。談及在美國紐約的留學生活，她坦言自己曾陷入事業瓶頸期，並深受兩地分隔的困擾，因為在國外讀書，跟香港距離太遠。很害怕會因此失去事業。不過她表示，幸好在這個時候遇到了這首新歌，給了她很大的支持與力量，讓她明白即便遇到再大的困難也不要輕易放棄。

姚焯菲透露留學期間曾陷樽頸期。（IG@chantelyiu）

姚焯菲曾一度考慮休學回港

當被問到是否曾考慮休學、回港專注發展歌唱事業時，姚焯菲坦言確實動過這個念頭：「我有想過這樣好不好，但隨後覺得不行，我必須兼顧學業。雖然過程很艱難，但既然做出了讀書的決定，就應該堅持下去。我在那邊學到的東西非常珍貴，對我的演藝事業其實也大有幫助。」

姚焯菲曾一度考慮休學回港。（IG@chantelyiu）

姚焯菲靠新歌打氣重新振作

因為這份堅持，姚焯菲選擇同時兼顧兩邊。最後，她期盼新歌能為歌迷帶來力量，希望大家聽完這首歌後，能像為自己打了一劑強心針。「其實我一路唱嘅時候，好似有對翼喺我後面咁，所以希望大家都Feel到，當我想放棄時，我都會一次又一次咁提醒自己『去啦，去啦』，唔好理咁多。」

姚焯菲靠新歌打氣重新振作。（IG@chantelyiu）

姚焯菲靠新歌打氣重新振作。（IG@chantelyiu）