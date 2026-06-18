李家鼎爆下跪8次求施明復合八次遭拒　痛揭自己爆紅太遲害死摯友

李家鼎（鼎爺）近日接受《娛壹》採訪，在訪問中鼎爺說起大仔泳漢依然滿腔怒火；但每當話題轉向已故的前妻施明，他的眼神總會不自覺地回復溫柔。這對當年的銀幕伴侶，從片場的鬥氣冤家走到結髮夫妻，雖然後來歷經分離，但鼎爺對施明的深情，至今未曾磨滅。

施明生前曾接受苑瓊丹訪問，憶述當年與李家鼎結緣。（《開工大吉77》影片截圖）

李家鼎（鼎爺）視施明為一生最愛。（TVB截圖）

曾為施明出頭痛擊輕薄男：我條女嚟㗎！

雖然是五十多年前的往事，鼎爺至今依然歷歷在目，當年兩人都是初出茅廬的新人，最初在片場相遇時，彼此竟然互不相入。鼎爺笑言施明當年瘦到只有90磅，活像個「馬騮乾」。兩人天天鬥氣，有次在紅橋小築拍外景，鼎爺還特地捉了一隻大青蛙去嚇她，結果自己被導演臭罵一頓。

雖然口頭上愛鬥氣，但鼎爺骨子裏極具義氣。當時兩人仍未拍拖，有男人出言輕薄施明，叫她恃著美貌去陪人食飯「搵老襯錢」。鼎爺知道後怒不可遏，立刻衝去將該名躲在福士（Volkswagen）私家車內睡覺的男人硬生生掹出來、撻落地下，並狠狠踩著對方胸口怒吼：「我條女嚟㗎，你講呢啲嘢？」當場把對方嚇到腳軟。

事後施明想答謝鼎爺，同場演員伊雷便順水推舟，取笑鼎爺是「一隻牛，甚麼都不懂」，極力撮合兩人去石澳燒嘢食，這段「仇人變情人」的佳話才正式展開。

李家鼎（鼎爺）視施明為一生最愛。（TVB截圖）

李家鼎與施明離婚後十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

鼎爺下跪8次、寫情詩挽留施明無果

鼎爺與施明兩人於1977年結婚，可惜這段婚姻只維持了17年便宣告破裂。鼎爺曾多次表示「離婚是他一生最失敗的事」，時至今日，他的答案依然鐵一般沒有改變。

當年施明誤信謠言，以為他在外拈花惹草，加上鼎爺脾氣火爆，曾因房門鎖打不開而一拳打穿木門，種種誤會令施明決心離去。為了挽救婚姻，鼎爺曾苦苦哀求了8次，甚至追到美國。鼎爺寫過情信、情詩，甚至試過當眾下跪哀求，大仔亦透露母親看信時感動流淚，但施明最終只淡淡回應「隨緣啦」，死要面子的兩人始終未能復合。

鼎爺後來雖然結交過女朋友，但因為心裡始終放不下施明，最終選擇與女友分開。後期兩人關係改善，常去又一城飲茶聚會。鼎爺坦言，在施明病倒前，他從未放棄過想與她復合的念頭：「我永遠愛你，你係我心目中唯一一個女人。」

「鼎爺」李家鼎與施明在1977年結婚，育有一對孖仔李泳豪、李泳漢。（IG圖片）

李泳豪表示施明生前曾有說話交低。(《威哥會館》截圖)

鼎爺70歲憑《阿爺廚房》名利雙收

武師出身的鼎爺演了大半輩子壞人，卻在 70 歲時憑藉五輯《阿爺廚房》名利雙收，大展驚人廚藝，年糕甚至創下一萬零六底的銷量奇蹟。然而，隨之而來的名利，也讓他看盡了世態炎。鼎爺諷刺道，在節目未播出前，同檯食飯的人連眼尾都不看他一眼；節目爆紅後，不論職位高低的人都立刻黏過來「鼎爺前、鼎爺後」，嘴臉令人討厭。

但在賺到了錢後，鼎爺心中卻留下了永遠無法彌補的遺憾。他眼圈泛紅透露，自己曾有一位極其投緣的粵劇界好友患有心臟病，當時僅僅開差6萬港元的醫藥費。但那時鼎爺兩個月的薪金加起來都沒有這個數目，無力借出。結果一年後《阿爺廚房》才爆紅，但好友已經撒手人寰。「如果節目能早一年發生，我個朋友或者唔使死……就係差一年。」

鼎爺憑《阿爺廚房》名利雙收，卻看盡世態炎涼。（《阿爺廚房》節目截圖）

80歲活得通透信命：寧天下人負我，不可我負天下人

出身自富裕「西關少爺」家庭、自小練得一手好書法的鼎爺，縱然命運捉弄令他成了一個粗魯的「功夫佬」，但他骨子裏依然帶著高尚的傲氣。

今年11月即將迎來81歲生日的他，經歷了名利起跌與親人的無情盤算，如今看透世事、一切信命。雖然兩個孫兒如今相見無期，但他知足地表示，自己這輩子能讓外界知道他不僅會打功夫、還精通廚藝，已經「攞到個彩」！

抱持著「做人蝕底啲冇所謂，總好過遺遺臭萬年」的宗旨，鼎爺話接下來將會把更多人生故事放在細仔李泳豪的YouTube頻道中分享。回首過去，雖有遺憾與做不好的地方，但幸好身邊還有一個孝順的乖仔李泳豪陪伴。

近年李家鼎身體漸差，但幸好有李泳豪與老婆Agnes悉心照顧。（TVB截圖)