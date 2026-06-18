李家鼎痛斥大仔李泳漢「畜生」　力數兩公婆吸血啃老4大惡行

在娛樂圈中向來形象剛猛的「鼎爺」李家鼎，日前接受《娛壹》訪問。隨著前妻施明離世，鼎爺坦言自己無需再顧忌任何人，日前公開痛罵大仔李泳漢是「仆街」及「畜生」，並決絕宣布脫離父子關係。鼎爺在訪問中強忍淚水，親口揭發了大仔泳漢與大新抱Conny兩公婆多年來令人髮指的連環惡行。



近年李家鼎身體漸差，但幸好有李泳豪與老婆Agnes悉心照顧。（TVB)

大仔兩公婆「吸血啃老」惡行逐個數

李家鼎在細仔李泳豪與太太Agnes的悉心照顧下，他的健康狀況已有所好轉，然而內心受到的重創卻永遠無法療癒，在訪問中鼎爺親自揭開了大仔兩公婆的醜陋面目。

李家鼎痛斥大仔李泳漢是「畜生」，細數泳漢夫婦四大惡行。（李泳漢Facebook）

1. 逼鼎爺用信用卡借錢度日

大仔李泳漢與太太Conny婚後不事生產，除了長期要鼎爺供養，更將老人家當作源源不絕的提款機。去年初，大新抱Conny以「冇錢」為由向鼎爺索取十萬。明知鼎爺沒現金，她竟教鼎爺致電銀行，並在旁「督導」從無借貸經驗的鼎爺利用信用卡貸款借出10萬元，最後全數拿給泳漢。

鼎爺痛罵李泳漢兩公婆是不折不扣的「啃老族」兼「Claim錢王」。家中的工人薪金、孩子學費、校巴費、補習費、施明的尿片費，甚至連孩子放學吃東西的一兩百元，統統算在鼎爺頭上。但是泳漢每月收了供養費仍故技重施嗌冇錢，更盯上鼎爺手上由舊老闆贈送、佩戴多年的紀念版勞力士手錶。鼎爺在不斷苛索的疲勞轟炸下，憤而除下手錶扔給他。事後泳漢兩公婆竟還厚顏索取手錶的「出世紙」與錶盒，只因「有盒有紙賣得貴啲」。

由於長期承受沉重的經濟與心理壓力，鼎爺自去年起暴瘦40磅（體重跌至120盤）。他直言當時不想家醜外揚只能淚在心流，每次見到李泳漢都會頭暈，擔心今次又問你攞錢，萬一我乜都沒有了唔點算。

鼎爺指李泳漢夫婦當自己是提款機，逼他用信用卡借錢更強索其珍藏勞力士。（ig圖片）

2. 屈弟婦玩降頭 扔行李逼走親細佬

鼎爺曾形容大新抱Conny是「人無三尺高，肚裏三把刀」，極具心計且小動作多多。自從小兒子泳豪認識了現任太太Agnes後，大仔兩公婆便不斷從中搞事。Conny經常在背後說細新抱Agnes的壞話。她明知施明思想迷信，竟惡意誣陷細新抱Agnes「懂得落降頭、玩巫術」。施明信以為真、驚恐萬分，直到後來大家多次吃飯見面，才戳破這個荒謬的謊言。

李泳漢在九龍塘屋企自封「大哥大」，整日擺出「順我者生，逆我者亡」的霸道姿態。他們曾擅自闖入泳豪的房間，看到喜歡的私人財物就私自拿走，不喜歡的就直接砸爛（其中一隻招財貓裝飾便被生生打碎）。他們更將泳豪的其餘私人物品，直接當作垃圾扔到大廈底層的管理處，並冷血地通知鼎爺叫泳豪自己去拿，手段做絕，蠻橫將親細佬逼走。

鼎爺無奈承認，自己以前確實比較偏心大仔，因為大仔油腔滑調、很會哄人；而泳豪性格像他一樣倔強，但一出糧就差不多把錢全交給家裏以孝順施明，變相多年來都在養活哥哥。

李家鼎透露李泳漢老婆Conny看不慣細新抱Agnes。(youtube截圖)

3. 隱瞞施明死訊10天 藉「醫藥費」繼續騙錢

最讓鼎爺痛心疾首、直言「永遠無法原諒」的，是李泳漢在母親施明離世這件事上，展現出毫無人性的貪婪與欺騙。施明離世前九個月，行使了監護權的泳漢一直阻撓父親和弟弟探望。當鼎爺向傳媒透露此事時，Conny竟打電話來責罵，自此與鼎爺斷交。

後來甚至李泳漢瞞報施明死訊整整十天，令鼎爺未能與摯愛道別。更令人髮指的是，在施明過世後，泳漢竟然還訛稱要「醫藥費」，繼續向父親伸手要錢！鼎爺悲痛控訴：「錢冇咗可以搵返，但隱瞞死訊，真係好難原諒！」鼎爺更痛斥就算李泳漢浪子回頭，都永遠沒可能原諒他！

李泳漢瞞報施明死訊整整十天。(香港01攝)

4. 大靈堂當老父透明 狠心隱瞞施明安葬地

在施明的設靈當日，形同人乾、三魂沒了七魄的鼎爺在靈堂備受冷落。掌握大權的李泳漢全程當親生父親不存在，面對面見到也絕不叫一聲「老竇」，泳漢在靈堂外暗中安排了保安人員，嚴厲阻撓細新抱Agnes入內致祭。鼎爺事後得知大發雷霆，痛斥當時若在現場知情，定會一巴掌摑過去。

如今施明已經入土為安，但李泳漢兩公婆拒絕與鼎爺溝通。鼎爺無奈表示，自己至今仍不知道前妻究竟葬在何處，連問一句也無從入手：「佢都唔睬我，可以點？」鼎爺直言完全沒有當自己的他父親。

經歷了幾年豪門是非般的啃老、欺詐與背叛，鼎爺如今選擇徹底斬斷這段畸形的父子關係。在施明離世前，他再見到對方時已是一具冰冷的遺體，他傷心欲絕地留下了最後的送別話：「好難頂呀！即使有晒心理準備，但當你見到事實時，唔會有得準備。我同佢講：『阿寶，你放心啦，安心上路啦，我會一直睇住你。』」