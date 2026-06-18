Vicky爆黃大煒遭大姊軟禁斷聯　求見面竟已讀不回　訊息慘被全刪

黃大煒過世後，兩個姊姊和女友Vicky的大戰未歇，Vicky6月18日稱黃大煒赴夏威夷期間疑似遭到家人限制與外界聯繫，「黃大煒告訴我，他不方便聯繫我，大姊很兇的！」



Vicky指出與黃大煒最後一次聯繫約在今年1月7日，當時曾傳送一則媒體報導黃大煒赴夏威夷度假的新聞連結給對方。不過她聲稱，該筆訊息紀錄如今也被刪除，因此無法提供完整對話內容作為佐證，而黃大煒和她說過的最後訊息，是在去年12月，「我記得他12/27/2025寫信告訴我他很傷心和想我，這是我們第一個沒有在一起過的聖誕節」。

黃大煒與女友Vicky（Facebook@Vicky MeiMei Chao）

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不過黃大煒61歲仍遭姊姊限制行動，是否不合理？Vicky說：「黃大煒怕大姊，是因為大姊會一哭二鬧三上吊的精神轟炸黃大煒。」並透露「大煒在夏威夷被控制行動！大姐不准大煒與我聯繫，嚴格管控，也不讓他回台北，他本來最晚5月要回台北領新的居留證，及參加6/27新北市音樂節活動」。

她與黃大煒之間透過Telegram聯絡，但現在訊息已全部被刪除，她更出示與黃大煒大姊的對話截圖，她對大姊說「May I come to see David one last time（我可以見大煒最後一面嗎）」，但訊息被已讀不回，Vicky表示：「大姐也將我和她以前的WhatsApp訊息內容刪除了，目前只剩下6/13我間接得知惡耗後，請求見大煒最後一面的訊息，已讀不回後，隔天6/14卻告告大煒走了？？太離奇詭異了！」

Vicky也提到：「大姊二姊她們中文連說都不會，也看不懂中文，黃大煒不是台灣人，資產多數在海外，應該是請美國律師處理，不同地區有不同法律規定，也需委任美國，大陸，香港的律師才對，大煒不是台灣人，根本不需要台灣律師」

但黃大煒年初赴夏威夷，和Vicky大半年沒有聯絡，既然懷疑他被控制行動，為何不直接到夏威夷一探究竟？Vicky語帶無奈表示：「我生病啊！」胃癌復發的治療，讓她沒有多餘力氣去追尋真相。至於和黃大煒的感情，她說：「我和大煒永遠不會變的。」透露黃大煒過去曾多次親口告訴她，自己生命中最重要的人是母親，「他說最愛的人是媽媽，我排第二，然後才是姊姊。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】