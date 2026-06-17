黃大煒離世│30年女友Vicky心碎發長文：仍未知死因　沒見最後一面

61歲搖滾歌手黃大煒於本月初離世，消息由其姊姊透過律師聲明證實，震驚華語樂壇。黃大煒的經紀人兼女友Vicky於17日凌晨在社交平台發文，揭露自己遲至13日才得知噩耗，更指控至今仍未獲知確切死因，引發外界關注。



Vicky在社交平台貼文中，附上與黃大煒出現在報紙上的合照，並以英文撰寫長文表達哀痛。她坦言：「我不知道David（黃大煒）是怎麼去世的，不知道他什麼時候去世，從未見過死亡證明書，也從未有人讓我看過任何一張照片或影片，我甚至連見摯愛最後一面的機會都沒有，我的心碎了。」

Vicky與黃大煒在報紙上的合照。（Facebook@Vicky MeiMei Chao）

針對外界關於遺產爭議的臆測，Vicky直言此事從未出現在她的思考中。她強調：「唯一會把David的逝世與遺產聯想的人，只有那些發表公開聲明、在幕後操縱風向的人，以及把關注焦點放在生命逝去以外的事情上的人。」

相伴30年女友痛失摯愛▼▼▼

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Vicky進一步透露，黃大煒在她眼中是出色的創作歌手，無論身在何處都能帶來溫暖與笑聲。她形容黃大煒有時固執調皮得像個男孩，儘管時常讓她感到抓狂，但她依然深愛著對方。

在相處超過30年的歲月裏，Vicky強調自己之所以留在黃大煒身邊，並非因為他擁有什麼，而是因為他本人。兩人一起工作、生活，在疾病困境中互相扶持。她表示：「在他身體不適時，我陪伴在他身邊；而在我人生最黑暗的一些時刻，他也陪伴著我。我們一起尋找醫生，互相鼓勵要變得更健康，一起運動，並期待著能白頭偕老。」

Vicky強調，當下最渴望的不是金錢、地位或財產，而是真相。她認為相處30多年的自己，理應有機會最後一次握住黃大煒的手、看著他的眼睛，對他說再見。她坦言失去的不是財富，而是這輩子最愛的人，卻連說再見的機會都沒有。她感謝彼此帶給對方的笑聲，並寫下：

直到我們再次相遇。我愛你。直到永遠。

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